RRT: geležinkeliais keliauja daugiau keleivių, tačiau krovinių vežimas mažėja

Sausį–birželį geležinkeliais pervežta 3 mln. keleivių – 11,2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pajamos iš keleivių vežimo išaugo 9,3 proc. ir siekė 55,4 mln. eurų.
RRT teigimu, keleivių srautų augimą galėjo paskatinti du mėnesius valstybės lėšomis kompensuota 50 proc. traukinių bilietų kainos dalis. Valstybės kompensacijų keleivių vežimui poreikis per metus išaugo 16 proc. ir siekė 22,2 mln. eurų.
Didžioji dalis kelionių – 91 proc. – vyko vietiniais maršrutais, o 88,6 proc. keleivių naudojosi pagal valstybės užsakomos viešosios paslaugos sutartį vykdomais reisais.
Tuo metu krovinių vežimo apimtys pirmąjį pusmetį sumažėjo 4,9 proc. – iki 2,6 mlrd. neto tonkilometrių. Tarptautinių vežimų apimtys smuko 18,2 proc., o tranzitinių – 15,6 procento. Vidaus rinkoje krovinių vežimo apimtys išliko panašios.
Nepaisant mažesnių krovinių vežimo apimčių, pajamos iš šios veiklos padidėjo 6,6 proc. ir siekė 134,8 mln. eurų. RRT duomenimis, vidutinės pajamos vienam neto tonkilometriui per metus išaugo apie 12 procentų.
RRT pirmininkė Jūratė Šovienė teigia, kad skirtingos keleivių ir krovinių vežimo tendencijos rodo poreikį įvertinti, ar dabartiniai geležinkelių infrastruktūros apmokestinimo ir keleivių vežimo finansavimo modeliai yra tvarūs.
2026 m. birželio pabaigoje geležinkelių transporto rinkoje veikė septyni vežėjai – vienas keleivių ir šeši krovinių: „LTG Link“, „LTG Cargo“, Akmenės cementas, Gargždų geležinkelis, „Transachema“, „ORLEN Kolej“ ir „LDZ Cargo“.
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