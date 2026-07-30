Rudzkis: verslo pradžia ne visiems – rožėmis klota

Tuo metu iš 2023 metais registruotų įmonių pernai pelningai dirbo 58 proc., o nuostolingai – 28 proc., ketvirtadienį pranešė Registrų centras.
„Pastaraisiais metais šalyje įregistruojama po 16–17 tūkst. naujų juridinių asmenų. Praėjusiais metais dėl palankių mokestinių aplinkybių sparčiai šoktelėjo mažųjų bendrijų registracija, šis bumas dar tęsėsi ir kelis pirmus šių metų mėnesius. Nors verslo pradžia ne visiems būna rožėmis klota, tačiau žvelgiant statistiškai galima teigti, kad didžioji dauguma verslų bent jau pirmuosius metus būna sėkminga“, – pranešime teigė centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Visų 2024 metais įregistruotų ir savo finansines ataskaitas už 2025 metus pateikusių įmonių apyvarta praėjusiais metais siekė 1,6 mlrd. eurų. Tarp daugiausiai pajamų sugeneravusių sektorių – didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos, statybos ir transporto įmonės.
Nors verslo pradžia ne visiems būna rožėmis klota, tačiau žvelgiant statistiškai galima teigti, kad didžioji dauguma verslų bent jau pirmuosius metus būna sėkminga.
„Tarp didžiausias apyvartas sugeneravusių įmonių tradiciškai galima matyti jau kurį laiką veikiančių įmonių grupių įsteigtas naujas antrines įmones, kurios greičiausiai skirtos visos grupės veiklos plėtrai. Tačiau taip pat galima rasti ir sėkmingai startavusių logistikos, transporto ar IT sektoriaus naujokų. Didžiausią pajamų augimą fiksavo augančiose transporto, IT ir farmacijos rinkose veiklą pradėjusios įmonės“, – pabrėžė P. Rudzkis.
Pelningai veikusių įmonių ikimokestinis pelnas praėjusiais metais siekė 353 mln. eurų, o nuostolingai dirbusios įmonės patyrė 74 mln. eurų ikimokestinių nuostolių.
P. Rudzkio teigimu, didžiausius pelnus tarp naujų įmonių paprastai fiksuoja įmonių grupes kontroliuojančios įmonės, taip pat didžiausiu pelningumu pasižyminčiuose IT, farmacijos ir logistikos sektoriuose veikiančios bendrovės.
Be to, apie 260 įmonių, įregistruotų 2024 metais, nebetęsė veiklos ir buvo išregistruotos.
Naujausi komentarai