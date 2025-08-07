Ruginienė apie Duchnevičiaus žmonos verslą: dar neskaičiau

„Net negaliu pakomentuoti, nes nežinau detalių“, – ELTAI sakė I. Ruginienė.
„Žinokite, aš dar neskaičiau, atvirai pripažinsiu. Aš sukuosi tokiame sūkuryje, kad dar nespėjau net pasižiūrėti viešosios erdvės ne tik apie kitus, bet ir apie save (…). Tikiu, kad tas gyvenimas vyksta už ministerijos sienų ribų, bet šiai dienai turiu kritinį momentą susitvarkyti kitus dalykus, judame pakankamai svarbių pokyčių link (…). Rytoj turiu susitikimą su prezidentu – tam irgi turiu ruoštis“, – aiškino socialdemokratė.
Kaip ketvirtadienį paskelbė portalas „15min“, LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi socialdemokrato Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.
Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchevičius.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina aiškintis, ar pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Ingą Ruginienę.
Prieš tapdama ministre ji vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai. Anksčiau R. Duchnevičius yra ne kartą sakęs, jog jis I. Ruginienei ir pasiūlė tapti politike.
Naujausi komentarai