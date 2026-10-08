„Ryanair“ įveda naujas taisykles: į oro uostą reikės atvykti dar anksčiau

Registracijos oro uoste bei bagažo atidavimo paslaugos bus uždarytos 60 minučių prieš numatytą išvykimą, skelbė „Ryanair“. Nauja tvarka įsigalios po mėnesio – lapkričio 10 d.
Šiuo metu registracija ir bagažo atidavimo punktai užsidaro iki numatyto skrydžio išvykimo laiko likus 40 minučių.
Anot „Ryanair“, tai daroma siekiant suteikti keleiviams daugiau laiko praeiti saugumo ar pasų patikrą bei laiku pasiekti išvykimo vartus ir taip sumažinti vėluojančiųjų keleivių skaičių.
„Tai suteiks šiems 20 proc. mūsų klientų (kurie registruoja bagažą) daugiau laiko praeiti oro uosto saugumo ir pasų patikrą bei laiku atvykti į išvykimo vartus, ypač piko metu, kai kai kuriose oro uostuose eilės gali būti ilgesnės“, – ansčiau metro.co.uk sakė „Ryanair“ rinkodaros direktorius Dara Brady.
D. Brady pridūrė, kad tie, kurie bagažo neregistruoja, nepajus pokyčių, jei prieš atvykdami registraciją į skrydį užpildys internetu.
„80 proc. keleivių, kurie neregistruoja bagažo, šis nedidelis 20 minučių pokytis neturės įtakos, nes jie ir toliau registruosis internetu prieš atvykdami į oro uostą ir eis tiesiai į oro uosto saugumo patikrą“, – aiškino jis.
Naujoji taisyklė galios visuose „Ryanair“ aptarnaujamuose oro uostuose.
Tad jei po lapkričio 10 d. planuojate keliauti su šiomis oro linijomis ir jums reikia registruoti bagažą, patariama į oro uostą atvykti anksčiau nei įprastai.
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