„Rytas“ kuria jaunimo programos Mecenatų klubą – pirmoji prisijungė „Civinity“

Iniciatyva siekiama sutelkti verslus ir privačius mecenatus, kurių indėlis padėtų klubui nuosekliau planuoti darbą su perspektyviais žaidėjais. Parama būtų naudojama trenerių darbui, sporto mokslo sprendimų taikymui ir jaunųjų krepšininkų galimybėms augti.
„Turime aiškų kelią nuo jaunimo komandų iki profesionalaus krepšinio – mūsų žaidėjai jau rungtyniauja RKL ir NKL, o stipriausi gauna galimybių pagrindinėje komandoje. Dabar norime šį kelią sustiprinti: daugiau individualaus darbo, sporto mokslo, stipendijų ir aukšto lygio tarptautinių rungtynių. Mecenatų klubas mums svarbus todėl, kad jaunimo ugdymą galėtume planuoti ne vienam sezonui, o keleriems metams į priekį“, – iniciatyvos tikslą aiškino Vilniaus „Ryto“ generalinis direktorius Martynas Giga.
Ambicija – viena stipriausių jaunimo sistemų Europoje
Šiandien „Ryto“ jaunimo sistemos žaidėjai kaupia patirtį skirtinguose profesionalaus krepšinio lygiuose – „Rytas-2“ rungtyniauja Nacionalinėje krepšinio lygoje, o „Rytas-MRU“ – Regionų krepšinio lygoje. Jaunimo komanda jau yra pasiekusi rezultatų ir tarptautinėje arenoje, tarp jų – pergalę FIBA jaunimo Čempionų lygoje. Mecenatų klubo parama turėtų padėti šį kelią nuo jaunimo krepšinio iki pagrindinės komandos padaryti nuoseklesnį.
„Rytas“ kelia ilgalaikę ambiciją turėti vieną iš penkių stipriausių jaunimo krepšinio sistemų Europoje. Mecenatų klubas telkiamas siekiant gerinti sąlygas, kuriomis kasdien treniruojasi ir varžosi jaunieji žaidėjai.
Tarp numatytų paramos krypčių – stipendijos perspektyviausiems krepšininkams ir geresnė treniruočių aplinka. Klubas taip pat siekia plačiau pasitelkti sporto mokslą žaidėjų rengimui ir suteikti daugiau galimybių varžytis su stipriausiais bendraamžiais Lietuvoje bei užsienyje.
Jaunimo programa padės krepšininkams pasirengti perėjimui į profesionalų sportą. „Ryto“ siekis – kad joje ugdomi žaidėjai ilgainiui galėtų papildyti pagrindinę komandą ir siekti karjeros aukščiausiu lygiu.
„Jaunimo krepšinyje rezultato per vieną sezoną nesukursi. Reikia laiko, gerų trenerių, tinkamų sąlygų treniruotis ir stiprių rungtynių. Prisidedame todėl, kad „Rytas“ galėtų nuosekliai auginti savo žaidėjus iki pagrindinės komandos. Jei dalis jų vėliau pasieks ir Lietuvos rinktinę, tai bus geriausias tokios paramos rezultatas“, – sakė „Civinity“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Pasirašyta paramos sutartis įtvirtina „Civinity“ dalyvavimą Mecenatų klube. Grupė taip pat yra pateikusi pasiūlymą investuoti į Vilniaus „Rytą“ ir tapti ilgalaike strategine klubo dalininke. Investicijos sandoris nėra sudarytas – dėl jo sąlygų dar reikia susitarti su dabartiniais dalininkais ir gauti reikalingus pritarimus.
Prie Mecenatų klubo kviečiami prisijungti ir kiti verslai bei privatūs mecenatai. Minimalus prisijungimo indėlis – 10 000 eurų paramos vienam sezonui. Šios lėšos būtų tiesiogiai skiriamos „Ryto“ jaunimo programai ir joje ugdomų krepšininkų rengimui.
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