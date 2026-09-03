Šalies vadovai: „Northway“ centras – pavyzdys, kaip įgyvendinti ambicingas idėjas

„Retai tenka pamatyti, kaip tokia ambicinga idėja nuosekliai ir stulbinančiai nueina visą kelią iki išsipildymo. Mums, politikams, tikrai reikėtų pasimokyti iš jūsų. Kartais mūsų idėjos kažkur užstringa, kažkur vienas kitam pradedam trukdyti. Tokie pavyzdžiai gerąja to žodžio prasme užkrečia ir tikrai skatina sekti jūsų pavyzdžiu“, – centro atidarymo renginyje Vilniuje ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
„Šiandien pasaulyje laimi tos valstybės, kurios geba greitai paversti mokslines žinias realiais, žmogui ir visuomenei naudingais sprendimais. Todėl šis projektas yra investicija į ekonomiką, kurios svarbiausi ištekliai glūdi ne šiaip nuostabioje gamtoje, o būtent žmogaus prote. Tuo tikrai galime sėkmingai konkuruoti pasaulyje“, – renginyje sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Šalies vadovo G. Nausėdos teigimu, tokie projektai artina prie tikslo, kad gyvybės mokslų sektorius sudarytų 5 proc. ar daugiau Lietuvos ekonomikos.
„Mums reikia visų pramonės šakų ir tradicinių gamybos sektorių, tačiau 21-asis amžius, tikrai bus tokių pramonės sektorių, kurie yra technologiškai inovatyvūs ir, be jokios abejonės, kuria didžiulę pridėtinę vertę“, – pabrėžė šalies vadovas.
„Kuriame ląstelių terapiją, kuriame genų terapiją, kuriame personalizuotą mediciną, kuriame 3-D biotechnologijas. Tai iš tikrųjų yra neįsivaizduojama pažanga, kurią padarė Lietuva“, – ceremonijoje pabrėžė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas savo ruožtu sakė, kad šis centras rodo pavyzdį ir Europai, kaip žemynui neprarasti konkurencingumo prieš Jungtines Valstijas ir Aziją.
Ląstelių terapija padės kovoti su sunkiomis ligomis
Grupės antrinė įmonė „Northway Biotech“ medicinos centrą atidarė Vilniaus inovacijų pramonės parke (VIPP), Vismaliukuose. Čia bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos.
„Northway“ grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Bumelis teigė, kad prieš 15 metų tokia technologija „atrodė fantastika“, tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybe.
„Galėsime daryti vaistinius preparatus, visiškai atitinkančius tarptautinius reikalavimus“, – centro atidarymo renginyje sakė V. Bumelis.
Šitame centre tas ląsteles, limfocitus, paimsime iš žmogaus, jas modifikuosime truputį, kad jos galėtų atpažinti tas vėžines ląsteles, ir tokiu būdu tie limfocitai gydys tą bjaurią ligą ir gelbės žmonių gyvybes.
Jo teigimu, čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas.
„Kadangi kraujo vėžio onkologinės ląstelės yra tokios gudrios, kad apsimeta, jog jos yra teisingos, o ne bjaurios ląstelės, tai tie mūsų limfocitai nesugeba jų atpažinti. Bet šitame centre tas ląsteles, limfocitus, paimsime iš žmogaus, jas modifikuosime truputį, kad jos galėtų atpažinti tas vėžines ląsteles, ir tokiu būdu tie limfocitai gydys tą bjaurią ligą ir gelbės žmonių gyvybes“, – kalbėjo „Northway“ įkūrėjas.
Pasak V. Bumelio, tokių ląstelių gamyba turėtų prasidėti 2027 metų pavasarį: „Galėsime pradėti gaminti (...) ląsteles ir tiekti Lietuvos gydymo įstaigoms.“
Jis tikino, kad bendrovė jau sulaukia susidomėjimo iš užsienio, tačiau pelningos veiklos tikimasi po 5–7 metų: „5–7 metus esi tokioje raudonų skaičių linijoje, bet po 5–7 metų atsiranda ir užsakovai, ir pardavimai, ir visa kita. Reikia kantrybės.“
Sveikatos apsaugos viceministro Danielio Naumovo teigimu, dalis centre planuojamų gaminti produktų jau prieinami JAV, Europoje, tačiau Lietuvoje – sunkiau. Todėl ši gamykla suteikia viltį, kad šia pažangia medicina galės naudotis ir lietuviai, pabrėžė jis.
„Sveikatos apsaugos ministerija norėtų jį pirkti ir kompensuoti, bet paprasčiausiai mūsų rinka yra per maža ir tiesiog nenori ateiti tie naujausi gydymai į Lietuvos rinką. Ir tokie pastatai duoda viltį, kartais paskutinę viltį, kad mes galime pagydyti žmones“, – renginyje sakė D. Naumovas.
Centre vystomo „Bio City III“ projekto teritorijoje planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, jame veiks 20 gamybos linijų.
Projektas finansuotas 48 mln. eurų nacionalinio plėtros banko ILTE paskola bei „Northway“ lėšomis.
(be temos)