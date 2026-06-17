Salmonelės arbatoje: pasirodo, būna ir taip

Birželio 17 d. apie aptiktas salmoneles „Clever“ pipirmėčių arbatoje iš Latvijos pranešė patys „Iki“ prekybos centro atstovai.
Prekybos tinklas informavo, kad pirkėjai, įsigiję šią arbatą, kurios partijos numeris L:26/062P, o galiojimo laikas – iki 2028 metų kovo mėnesio, gali ją gražinti į bet kurią parduotuvę.
Iš prekybos tinklo „Iki“ ši prekė jau išimta.
Pasak specialistų, labai retas atvejis, kd arbatoje būtų aptikta salmonelių. Vyksta pakartotiniai šios partijos arbatos tyrimai.
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