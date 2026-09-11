SEB bankas įspėja: laikinai neveiks paslaugos

Skelbiama, kad nuo 3 iki 8 val. laikinai neveiks SEB interneto bankas ir mobilioji programėlė, nebus galima atsiskaityti e. parduotuvėse, kai atsiskaitant už prekes ar paslaugas savo tapatybę reikia patvirtinti SEB interneto banke, taip pat nebus galima gauti momentinių mokėjimų – jie bus atmesti.
Taip pat nuo 4.20 iki 5.15 val. nebus galima naudotis SEB bankomatais, atsiskaityti mokėjimo kortelėmis tiek internetu, tiek fizinėse parduotuvėse ir atsiskaityti vietose, kurios naudoja SEB mokėjimo kortelių skaitytuvus ir e. prekybos mokėjimo sprendimą (jei naudojamasi kitų bankų mokėjimo kortelėmis).
Bankas rekomenduoja planuojantiems atsiskaitymus, iš anksto pasirūpinti alternatyviomis atsiskaitymo priemonėmis.
IT profilaktikos darbai atliekami periodiškai. Tai, anot banko, padeda užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, jų saugumą ir kokybę.
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