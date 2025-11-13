Seimas: Turto bankas bus pertvarkomas į akcinę bendrovę

Parlamentas priėmė tokias Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir juo susijusių teisės aktų pataisas. Jas palaikė 78 Seimo nariai, 13 balsavo prieš, dar penki susilaikė.
Taip pat išplėstos Turto banko funkcijos – įmonė galės įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą.
Tikimasi, kad pakeitus Turto banko teisinį statusą valstybė efektyviau naudos savo nekilnojamąjį turtą, mažės jo išlaikymo kaštai ir apimtys. Be to, pagal naujus bendrovės įstatus jis galės teikti komercines paslaugas.
Skyrėsi parlamentarų nuomonės
Prieš pataisas pasisakęs valdančiųjų „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad Turto bankui tapus akcine bendrove, privatūs asmenys galėtų įgauti teisę valdyti ministerijoms ar kitoms valstybės įstaigoms nuomojamus objektus.
Dėl to jis ragino atskirti valstybės institucijų naudojamą turtą.
„Jei taip atsitiktų, kad valstybė nusprendžia Turto banką privatizuoti, tai valstybės strateginių įmonių turtas visas atitenka privatininkams – universitetai, ministerijos, (...) valstybinių institucijų turtas tada turi būti atskiras, o Turto bankas kaip akcinė bendrovė užsiimti ūkine komercine veikla“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Tuo metu palaikyti pataisas raginęs opozicinių liberalų parlamentaras Simonas Gentvilas pabrėžė, kad Turto banko virsmas į akcinę bendrovę yra „modernios valstybės požymis“.
Be to, anot jo, būtina pakeisti banko statusą, kad nenutiktų taip, kaip su „Nemuno aušros“ ministrų vadovaujamų Žemės ūkio (ŽŪM) ir Aplinkos ministerijų įstaigomis, kurias, anot parlamentaro, „aušriečiai“ siekia kontroliuoti.
Liberalas priminė, kad R. Žemaitaičio iniciatyva vasarą Seimas ŽŪM pavaldžiam Žemės ūkio duomenų centrui vėl grąžino valstybės įmonės statusą. Buvęs ministras Ignas Hofmanas yra sakęs, kad R. Žemaitaitis centro vadovu siūlė savą žmogų.
„Kad taip neatsitiktų su Turto banku, reikia jį paversti į akcinę bendrovę“, – Seimo posėdyje sakė S. Gentvilas.
„Valstiečių“ parlamentaras Eimantas Kirkutis savo ruožtu aiškino, jog Turto bankui tapus akcine įmone, jo tikslu taps pelnas, nors valstybės turtas „turi tarnauti Lietuvos piliečiams“.
„Nemuno aušros“ parlamentaras Tomas Domarkas pasiūlymą vadino klaida, kuri, pasak jo, jau buvo padaryta su valstybės valdoma energetikos grupe „Ignitis grupė“, kurios dalį akcijų valdo privatūs investuotojai.
Tuo metu socialdemokratė Roma Janušonienė pabrėžė, kad bet kokį Turto banko akcijų pardavimą privatiems asmenims vis vien turės patvirtinti Seimas.
Galės dalyvauti karinės infrastruktūros projektuose
Parlamentas taip pat pritarė socialdemokratų frakcijos narių R. Janušonienės ir Roberto Kauno siūlymams leisti įstaigai prisidėti prie kitų institucijų civilinės ir karinės infrastruktūros projektų, dalyvauti strategines šalies ligonines pritaikant krizinėms situacijoms.
Taip pat pritarta R. Janušonienės bei konservatoriaus Jurgio Razmos pasiūlymui pavesti Turto bankui laikinai toliau vykdyti neteisėtai panaudotos ES paramos išieškojimą, kol tam pasiruoš Valstybinė mokesčių inspekcija.
Anot Finansų ministerijos, pertvarkius Turto banką jam bus taikomi valstybės valdomų bendrovių valdymo, strateginio planavimo, dividendų, kolegialių organų veiklos principai, siekiant aukštesnių veiklos standartų.
Turto bankas valdo apie 733 tūkst. kv. metrų valstybės nekilnojamojo turto.
