2026 metų valstybės biudžetas – priimtas (Atnaujinta)

2025-12-11 13:32
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seimas ketvirtadienį priėmė 2026 metų valstybės biudžetą su rekordinėmis 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) išlaidomis gynybai, dosnesnėmis socialinėmis išmokomis, didesniais mokytojų, gydytojų, biudžetininkų ir kai kurių kitų sričių darbuotojų atlyginimais.

Seimas / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Kitų metų viešųjų finansų planas priimtas 80 Seimo narių balsavus už, 39 balsavus prieš ir septyniems – susilaikius, opozicijai liejus daug kritikos dėl paskutinę minutę skirtų 15 mln. eurų melioracijai.

Skirti papildomų pinigų melioracijai pasiūlė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, dar praėjusią savaitę biudžeto projektą vadinęs „labai blogu“ bei nežadėjęs jo partijos palaikymo.

Valstybės pajamos (su ES lėšomis) kitąmet sieks maždaug 21,07 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,51 mlrd. eurų.

2026-ųjų biudžeto deficitas sudarys 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.

Kitų metų biudžete krašto apsaugai, įskaitant ir Valstybės gynybos fondo lėšas, numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo BVP, o žmonių pajamoms ir socialiniams saugumui – 1,06 mlrd. eurų.

vagiu seimas
Lopinsim lietuvos biudzete,kuria isvoge konservatai,liberalai.Tegu sitie sunesa atgal isvogtus lesas,simon,cmil,,,nieko nezinau,nieko nemaciai,-simon pasakymas zurnalistei.Argi tokie gali sedeti seime ,lauk is valdzios.
