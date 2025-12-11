2026 metų valstybės biudžetas – priimtas

Kitų metų viešųjų finansų planas priimtas 80 Seimo narių balsavus už, 39 balsavus prieš ir septyniems – susilaikius, opozicijai liejus daug kritikos dėl paskutinę minutę skirtų 15 mln. eurų melioracijai.
Skirti papildomų pinigų melioracijai pasiūlė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, dar praėjusią savaitę biudžeto projektą vadinęs „labai blogu“ bei nežadėjęs jo partijos palaikymo.
Valstybės pajamos (su ES lėšomis) kitąmet sieks maždaug 21,07 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,51 mlrd. eurų.
2026-ųjų biudžeto deficitas sudarys 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.
Kitų metų biudžete krašto apsaugai, įskaitant ir Valstybės gynybos fondo lėšas, numatoma skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo BVP, o žmonių pajamoms ir socialiniams saugumui – 1,06 mlrd. eurų.
