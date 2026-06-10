Seimo komitete – įpareigojimas ESO pažeidžiamų vartotojų duomenis teikti elektros tiekėjams

Tokį sprendimą trečiadienį priėmė Energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs Elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Komitetas pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui.
„ESO turėtų teikti nepriklausomiems tiekėjams, kas konkrečiu momentu yra pažeidžiami vartotojai. Jie turėdami tą galutinį sąrašą galėtų įgyvendinti įstatymą“, – komitete teigė S. Gentvilas.
Nepriklausomiems tiekėjams būtų pateiktas vartotojo vardas, pavardė, asmens kodas, statinio, kuriam tiekiama elektra, duomenys.
Seimui yra likęs paskutinis balsavimas dėl pataisų, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę.
Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį.
Taip pat siūloma numatyti „tylaus sutikimo“ modelį: jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį.
Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems buitiniams vartotojams – 24 centus.
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