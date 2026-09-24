Septynios progos būti pastebėtiems

Apdovanojimai skirti ne tik pagerbti geriausius, bet ir parodyti Kauno regiono verslo bendruomenei realius, patikrinamais rezultatais pagrįstus sėkmės pavyzdžius – kaip investicijos, lyderystė, bendradarbiavimas su mokslu ar profesiniu mokymu konkrečiai prisideda prie įmonių augimo ir regiono konkurencingumo. Nugalėtojams bus įteiktas Kauno PPAR prezidento pasirašytas diplomas ir nominacijos prizas, o informacija apie laimėtojus – paskleista rūmų komunikacijos ir kitais informacijos sklaidos kanalais.
Septynios nominacijos
Už talentų ugdymą. Skirta įmonei, kuri sistemiškai investuoja į darbuotojų tobulėjimą, perkvalifikavimą ir būsimų specialistų rengimą. Narystė Kauno PPA rūmuose nėra būtina. Atsisiųsti nominacijos aprašą ir paraiškos formą.
Verslas ir mokslas. Nominacija už reikšmingą verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kurio metu kartu sukurtas ir komercializuotas projektas, technologija ar sprendimas kuria apčiuopiamą ekonominę vertę. Paraišką kartu turi teikti rūmų narė įmonė ir mokslo institucija – vertinamas jų bendras projektas. Ankstesniais metais nominaciją „Verslas ir mokslas“ gavusi komanda gali dalyvauti konkurse ir vėlesniais metais, tačiau vertinamas turi būti nauji projektas. Atsisiųsti nominacijos aprašą ir paraiškos formą.
Metų profesinio mokymo įstaiga. Skirta rūmų narei profesinio mokymo įstaigai, kuri glaudžiausiai bendradarbiauja su darbdaviais ir rengia darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. Iki 1 000 mokinių turinčios mokyklos vertinamos atskirai nuo didesnių įstaigų, o konkursą jau laimėjusi mokykla gali vėl dalyvauti ne anksčiau kaip po dvejų metų. Atsisiųsti nominacijos aprašą ir paraiškos formą.
Metų vadovė. Nominacija moterims – įmonių savininkėms ar įmonių, organizacijų arba įstaigų aukščiausios grandies vadovėms, pasižyminčioms išskirtiniais vadovavimo gebėjimais ir įkvepiančia lyderyste. Dalyvauti gali rūmams priklausančių įmonių vadovės; anksčiau nominaciją pelniusios moterys gali vėl dalyvauti ne anksčiau kaip po trejų metų. Atsisiųsti nominacijos aprašą ir paraiškos formą.
Sėkmės žingsnis. Skirta jaunoms, ne ilgiau kaip penkerius metus veikiančioms rūmų narėms įmonėms, pasiekusioms reikšmingą augimą, gerus finansinius rezultatus ir sukūrusioms naujų darbo vietų. Įmonė neturi priklausyti įmonių grupei, o šią nominaciją jau laimėjusi įmonė pakartotinai dalyvauti negali. Atsisiųsti nominacijos aprašą ir paraiškos formą.
Metų investicija. Nominacija už reikšmingas 2026 m. investicijas į ilgalaikį turtą, prisidėjusias prie įmonės plėtros, technologinio atsinaujinimo ir konkurencingumo. Dalyvauti gali rūmų narės įmonės; anksčiau apdovanotos įmonės gali dalyvauti vėl, tačiau tik su naujomis, anksčiau neapdovanotomis investicijomis. Atsisiųsti nominacijos aprašą ir paraiškos formą.
Už svarų indėlį visuomenei. Skirta rūmų narei įmonei, 2026 m. reikšmingai parėmusiai kultūrą, meną, sportą, švietimą, sveikatą ar socialines iniciatyvas. Ši vienintelė nominacija leidžia dalyvauti kasmet, net jei įmonė ją jau yra laimėjusi anksčiau. Atsisiųsti nominacijos aprašą ir paraiškos formą.
Visose nominacijose paraiškų vertinimą atlieka Kauno PPA rūmų apdovanojimų komisija ir teikia Kauno PPA rūmų tarybos sprendimui. Sprendimą dėl konkurso nugalėtojo priima Kauno PPA rūmų taryba.
Paraiškos visose septyniose nominacijose priimamos iki 2026 m. spalio 23 d. Jas prašoma pateikti tiek PDF, tiek Word formatu adresu [email protected].
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