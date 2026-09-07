Ši būsima gamykla pripažinta regioninės svarbos projektu

Tai BNS pranešė tarybos kolegijos pirmininkas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.
„Vienbalsiai pritarta šitam projektui, nes manome, kad tai yra reikšmingas ne tik regionui, bet visai Lietuvai toks projektas“, – pirmadienį BNS sakė V. Mitrofanovas.
Kolegijoje yra 15 narių, joje yra Šiaulių miesto bei rajono, Kelmės, Pakruojo, Joniškio, Radviliškio ir Akmenės savivaldybių atstovai.
Gamyklai suteikus regioninės svarbos projekto statusą jai būtiną sklypą Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono – ją, V. Mitrofanovo teigimu, tikimasi pasirašyti per artimiausią pusmetį, o pastatęs gamyklą „Detonas“ galės sklypą įsigyti.
Jis pabrėžė, kad įmonė jau gali pradėti gamyklos projektavimą.
Akmenės mero teigimu, tarybai projektą pristatęs „Detono“ direktorius Andrius Griškevičius užsiminė, jog paskolą jam galėtų suteikti nacionalinis plėtros bankas ILTE.
„Kai (A. Griškevičius – BNS) kalbėjo pristatyme, tai apie ILTE kalbėjo. Manau, gal ir kitų šaltinių bankinių ieškos – vis dėlto valstybinė įmonė – garantas stiprus“, – aiškino meras.
Jis taip pat teigė, kad bus ieškoma apie 2 mln. eurų privačių investicijų projektui, nes regioninės svarbos projektui pagal įstatymus būtina jų pritraukti.
Kadangi svarbiam projektui reikia tam tikrų ir privačių investicijų, tai numatoma šiandien 2 mln. eurų šito projekto privačių investicijų dar. (...) Šiuo atveju regioninės svarbos projektai pagal teisės aktus turi turėti ir privačių investicijų.
„Kadangi svarbiam projektui reikia tam tikrų ir privačių investicijų, tai numatoma šiandien 2 mln. eurų šito projekto privačių investicijų dar. (...) Šiuo atveju regioninės svarbos projektai pagal teisės aktus turi turėti ir privačių investicijų“, – aiškino meras.
„Detono“ vadovas A. Griškevičius BNS pirmadienį nekomentavo, iš kur bus siekiama pritraukti privačių investicijų.
„Aš esu sutaręs su akcininku (Susisiekimo ministerija – BNS), kad pirmiausiai mes su juo suderinam visą poziciją spaudai. Aš dabar nieko nekomentuosiu“, – BNS sakė įmonės vadovas.
Anksčiau jis BNS sakė, jog gamykla būtų statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis, čia sprogmenys būtų gaminami pagal NATO standartus. Jo teigimu, gamykla bus saugi, pakankamu atstumu nutolusi nuo gyvenviečių.
A. Griškevičius anksčiau BNS neatskleidė, kokius konkrečiai sprogmenis gamykla gamintų, tačiau „Detonas“ dar 2024 metų spalį skelbė, kad už 28 mln. eurų šiaurės Lietuvoje statys trotilo (TNT) gamyklą. Pernai įmonės akcininkė Susisiekimo ministerija statybas atidėjo motyvuodama tuo, kad investicijos į ją siektų daugiau nei 100 mln. eurų.
V. Mitrofanovas anksčiau BNS teigė, kad „Detonas“ žada investuoti 150–200 mln. eurų, sukurti apie 100 naujų darbo vietų.
Gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, apie 11 kilometrų nuo Naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje.
„Detonas“ Akmenės rajone veikia jau daug metų – karjeruose vykdo sprogdinimus, ji gamina karjeruose ir kasyklose naudojamus sprogmenis.
Kaip rašė BNS, Kauno įmonė karinių sprogmenų gamybą pradės ištestavusi praėjusių metų pabaigoje sukurtus karinius heksogeno (RDX) ir pentaeritritolio tetranitrato (PETN) sprogmenis. Įmonė nori statyti dvi naujas specializuotas gamyklas.
Tikimasi, kad jose „Detonas“ ne tik gamins sprogmenis, bet ir įkurs kompetencijų centrus, atliks mokslinius tyrimus. Sprogmenis numatoma naudoti Lietuvos kariuomenėje ir eksportuoti, dalis bus tiekiama kaip parama Ukrainai.
Kaip rašė BNS, nuo 2007 metų nebenaudojamų senųjų Naujosios Akmenės vandens valymo įrenginių pastatų kompleksas yra miške, maždaug 4 km nuo Šapnagių kaimo. Sklype stovi keli apgriuvę pastatai ir yra vandens telkiniai, teritorijoje kartais treniruojasi Šaulių sąjunga.
Visas „Detono“ akcijas valdo Susisiekimo ministerija.
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