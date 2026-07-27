Šiame mieste bus stabdomas Migracijos departamento padalinių darbas

Kaip pranešė Migracijos departamentas, padalinių veikla laikinai bus stabdoma dėl suplanuotų elektros tinklo remonto darbų.
„Elektros skirstymo operatorius“ (ESO) pranešė, jog jo specialistai Kėdainiuose, Didžiojoje g. 17 esančiame pastate, vykdys elektros tinklo remonto darbus. Jų metu nuo 13 iki 17 val. dėl saugumo reikalavimų bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas“, – nurodoma departamento pranešime.
Pasak jo, minėtomis valandomis klientams nebus teikiamos jokios migracijos paslaugos.
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