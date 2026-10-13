Šios sąskaitos pusmetį mokėti nereikės: „Tele2“ pristato pasiūlymą gyventojams

„Tele2“ siūlo šešis mėnesius nemokėti mobiliojo ryšio plano mėnesinio mokesčio. Pasiūlymas galioja visą spalio mėnesį pasirinkus vieną iš trijų pokalbių planų arba namų neriboto interneto planą ir sudarius 24 mėnesių sutartį. Juo gali pasinaudoti tiek esami klientai, kurie sutartį pratęsia, tiek nauji, kurie sudaro naują sutartį ar perkelia numerį iš kito operatoriaus.
„Nuolat siūlome patrauklias paslaugų kainas ir šio pažado laikomės jau daug metų. Negalime sumažinti visų gyventojų sąskaitų, tačiau galime pasirūpinti, kad bent už ryšį kurį laiką mokėti nereikės“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims.
Kaina – ne vienos akcijos klausimas
Pasak P. Masiulio, „Tele2“ visuomet siekė, kad kokybiškas ryšys būtų prieinamas už priimtiną kainą.
„Matome, kad klientai tai vertina. Esame populiariausias operatorius Lietuvoje, mus renkasi daugiausia klientų. Žmonės supranta, kad rinkdamiesi mus gauna aukštos kokybės paslaugas, gerą aptarnavimą, tačiau neturi už tai permokėti“, – sakė P. Masiulis.
„Tele2“ atliktos klientų apklausos duomenimis, aštuoni iš dešimties naujų klientų, perėjusių iš kito operatoriaus, teigia dabar už ryšio paslaugas mokantys mažiau. Tačiau renkantis operatorių svarbi ne tik mažesnė mėnesio sąskaita – klientai taip pat vertina kainos ir gaunamų paslaugų santykį.
Didžioji dalis apklaustųjų prieš priimdami sprendimą palygino trijų paslaugų tiekėjų pasiūlymus ir tuomet pasirinko „Tele2“. Be to, apie septyni iš dešimties į „Tele2“ tinklą perėjusių klientų teigiamai vertina bendrovės požiūrį į klientą ir aptarnavimo kokybę.
Operatoriaus duomenimis, „Tele2“ 5G ryšys pasiekiamas jau 91,5 proc. Lietuvos gyventojų. Bendras bendrovės bazinių stočių skaičius viršija 1600, iš jų daugiau kaip 1220 jau palaiko 5G ryšį. Operatorius strategiškai investuoja daugiausia į greitojo 5G plėtrą.
Vien per pirmąjį 2026 m. ketvirtį „Tele2“ į ryšio kokybę investavo 5,8 mln. eurų – ketvirtadaliu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nuo 2021 m. investicijos į 5G tinklą Lietuvoje jau siekia beveik 14 mln. eurų.
Remiantis 2026 m. pirmojo pusmečio rezultatais, tarptautinė interneto greičio matavimo bendrovė „Ookla“ pripažino „Tele2“ greičiausiu 5G internetu Lietuvoje pasižyminčiu operatoriumi.
Pasiūlymas – pagal kiekvieno poreikius
Norintys sutaupyti ir artimiausią pusmetį nemokėti mobiliojo ryšio plano mėnesinio mokesčio gali rinktis iš trijų „Tele2“ pokalbių planų – su 20 GB, 50 GB arba neribotu interneto duomenų kiekiu. Visiems šiems planams taip pat suteikiamos neribotos pokalbių minutės ir SMS žinutės.
Pusmečio be plano mokesčio pasiūlymu gali pasinaudoti ir namų interneto ieškantys gyventojai. Pasirinkus „Tele2“ neriboto namų interneto planą už 21,90 Eur per mėnesį ir sudarius 24 mėnesių sutartį, pirmuosius šešis mėnesius plano mėnesinis mokestis nebus taikomas.
Interneto modemą klientai gali įsigyti išsimokėtinai be pabrangimo – mokėdami po 3,33 Eur per mėnesį 36 mėnesius arba po 5 Eur per mėnesį 24 mėnesius.
Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui, klientai mokės sutartyje numatytą pasirinkto plano kainą. Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir jų sąlygas – www.tele2.lt.
Naujausi komentarai