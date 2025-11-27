Siūlymas lengvinti LRT direktoriaus atleidimo tvarką įveikė pateikimo stadiją Seime

Ketvirtadienį už atitinkamą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisą balsavo 60 parlamentarų, 45 buvo prieš ir penki susilaikė.
Už balsavo Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai bei keturi Mišrios Seimo narių grupės nariai.
LRT įstatymo pakeitimu siūloma, kad transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė tarybos narių, tai yra atleidimui pakaktų 6 iš 12 narių balsų.
Pristatydamas projektą „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pripažino, kad šią nuostatą teks taisyti, įrašant, jog už atleidimą turėtų balsuoti daugiau kaip pusė tarybos narių.
Parlamentaras neslėpė, kad pataisa susijusi su dabartinės LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimu. Anot jo, LRT vadovė jau turėjo pasitraukti iš pareigų.
„Dabar dėl Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės LRT yra tapęs įkaitu, darbuotojai turi nuolat aiškintis, panašu, darbuotojai patiria mobingą, nes turi kažkokias peticijas rinkti, parašus rinkti, darbuotojai ir pati LRT kaip prekės ženklas yra žeminami dėl vienos direktorės. Manyčiau, kad būtų protingiausia ir sąžiningiausia, jeigu pati Garbačiauskaitė-Budrienė priimtų moralinį sprendimą, atsistatydintų ir išeitų iš darbo“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo R. Žemaitaitis.
Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad dėl dabar nustatytos per aukštos balsų kartelės LRT generalinio direktoriaus atleidimas yra neįmanomas.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad nacionalinio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau du trečdaliai jos narių.
Pataisos iniciatoriai siūlo atsisakyti ir nuostatos dėl viešojo intereso.
Prieš pataisą kalbėję opozicijos atstovai įspėjo, kad priėmus minėtą projektą, Lietuva nukris spaudos laisvės indekse, bus pažeisti europiniai žiniasklaidos laisvės principai.
„Ar suvokiame, kad visuomenės informavimas yra valstybės gynybos dalis? O jūs leidžiate kvestionuoti vieną po kitos valstybės institucijas, sudarote visas sąlygas nuimti LRT generalinę direktorę tiesiog, kad ir rytoj suorganizavus balsavimą po šio įstatymo priėmimo, ir nieko. Nes jūs tiesiog pardavėte šitą klausimą“, – tvirtino liberalas Simonas Kairys.
Konservatorius Matas Maldeikis sakė, kad už R. Žemaitaičio projekto iš tiesų slepiasi didžioji valdančioji Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija.
„Niekada nesitikėjau, kad išvysiu jus kada nors scenoje atliekant torpedos vaidmenį socialdemokratų ir prezidento. Jus pakiša prezidentas ir socialdemokratai pasislėpdami, sakydami: nepažįstu to draugo, o jums tenka stovėti scenoje ir sakyti, kad tai vien „Nemuno aušros“ projektas“, – kreipdamasis į R. Žemaitaitį kalbėjo M. Maldeikis.
Ketvirtadienį pranešimą išplatinusi LRT taryba teigė nepritarianti siūlymui nuleisti atleidimui reikalingų balsų kartelę. Ji paragino išlaikyti dabartinę kartelę, kai generaliniam direktoriui atleisti reikia kvalifikuotos daugumos – aštuonių iš dvylikos balsų.
Be kita ko, kritikai sako, kad pokyčiai yra iš esmės nukreipti prieš dabartinę LRT vadovę.
BNS skelbė, kad premjerė Inga Ruginienė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas reiškia palaikymą pakeitimams. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda pataisų nekomentuoja.
Susirūpinimą dėl pavojaus visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui trečiadienį išreiškė Europos Taryba. Ji atkreipė dėmesį, kad lengva LRT vadovo atleidimo procedūra yra labai neįprasta Europos Tarybos valstybėse narėse ir gali padidinti transliuotojo pažeidžiamumą politinei įtakai.
„Keletas šiuo metu Lietuvoje vykdomų iniciatyvų kelia susirūpinimą dėl pavojaus visuomeninio transliuotojo – LRT – nepriklausomumui ir veiksmingam veikimui“, – teigė Taryba.
Nuogąstavimus dėl pataisų išreiškė ir Seimo teisininkai. Anot jų, LRT vadovo atleidimą lengvinančioms pataisos neatitinka Konstitucinio Teismo (KT) doktrinos dėl visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo.
Naujausi komentarai