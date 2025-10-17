Skandalingoje byloje tarp Lietuvos ir grupės „Veolia“ padėtas taškas

Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) trečiadienį procedūriniu sprendimu nutraukė bylą, vykusią tarp Lietuvos ir „Veolia“ grupės bendrovių – „Veolia Environnement“, „Veolia Energie International“, „Vilniaus energija“ ir „Litesko“, penktadienį pranešė Energetikos ministerija.
„Šis sprendimas žymi paskutinį taikos sutarties įgyvendinimo etapą ir galutinai užbaigia beveik dešimtmetį trukusį investicinį ginčą tarp Lietuvos valstybės ir „Veolia“ grupės“, – teigia ministerija,
BNS rašė, kad Vyriausybei ir „Veolia“ liepos mėnesį pasiekus taikos susitarimą ir pirmos instancijos teismui nutraukus bylą prieš „Veolia“ bei jos grupės įmones Lietuvoje, Apeliacinis teismas rugsėjo 16 dieną paliko sprendimą nepakeistą.
BNS anksčiau rašė, kad Vilniaus apygardos teisme liko valstybės ieškinio dalis koncernui „Icor“, jo akcininkams Andriui Janukoniui, Linui Samuoliui bei buvusiam Vilniaus merui, Seimo nariui Artūrui Zuokui.
Energetikos ministerija skelbė, kad patikslinus ieškinio reikalavimą valstybė iš jų reikalauja atlyginti daugiau nei 50 mln. eurų žalą.
Vyriausybė ir „Veolia“ liepos 17 dieną pranešė sudariusios taikos sutartį, iš esmės užbaigiančią didžiąją dalį ilgus metus trukusių teisminių ginčų dėl savivaldybių šilumos ūkio nuomos su „Veolia“ įmonėmis Lietuvoje.
Pagal susitarimą „Veolia“ atsisakė savo ieškinio Vašingtono arbitraže ir sumokėjo 35 mln. eurų žalos atlyginimą valstybei, o ši atsiėmė dalį 240,7 mln. eurų vertės ieškinio Lietuvos teisme.
ICSID arbitražas nagrinėjo „Veolia“ 2016 metais inicijuotą bylą prieš Lietuvos valstybę, kur Prancūzijos įmonė reikalavo 102 mln. eurų žalos atlyginimo už jos investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.
Valstybės advokatai teigė, jog „Veolia“ per savo partnerius sukūrė korupcijos finansavimo schemą, darė poveikį šalies institucijoms, neteisėtai pelnėsi iš šilumos kainų vartotojams, taip pat Lietuvoje pasitelkė vietos partnerius, kurių ofšorinėms įmonėms užsienyje už neatliktus darbus ir paslaugas pervedė apie 16 mln. eurų.
Lietuva siekė įrodyti, kad „Veolia“ ir „Icor“ 1999-2003 metais neteisėtai gavo šilumos ūkio nuomos sutartis dešimtyje šalies savivaldybių.
Tuo metu „Veolia“ teigė, kad Lietuvos institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutartį, o jos investicijos nukentėjo dėl nesąžiningo Lietuvos politikų ir reguliavimo institucijų elgesio, ir Vašingtono arbitraže reikalavo 102 mln. eurų žalos atlyginimo.
