Specialistai įspėja: žiemą tai darote per retai

2025-12-15 12:00
Arnas Mazėtis (LNK)

Kaip dažnai plauti automobilį, kai lauke lyja, sninga, o iš po ratų tyška įvairiausi purvai? Ar užtenka automobilį plauti tik vandeniu, ar būtinos ir cheminės priemonės? Ką svarbu atlikti po plovimo, ypač esant šalčiui, patarimais dalijosi PRO BRO Group vykdomoji direktorė Lina Žagarienė.

– Kaip dažnai ir kodėl tokiais orais reikėtų plauti automobilį?

– Šiuo laikotarpiu automobilio švara yra svarbi ne tiek dėl estetikos, kiek dėl techninės būklės išsaugojimo – ypač apsaugos nuo korozijos žiemą, kai keliai barstomi druska.

– Kaip dažnai reikėtų plauti automobilį?

– Tokiu oru automobilį rekomenduojama plauti bent kartą per savaitę.

– Gana dažnai.

– Tai priklauso nuo vairavimo įpročių, tačiau jei automobilis naudojamas kasdien, jį būtina reguliariai nuplauti nuo druskų, kurios šiuo laikotarpiu kaupiasi intensyviausiai.

– Kuo šlapias ir nemalonus žiemos metas labiausiai kenkia automobiliams?

– Pagrindinė priežastis, dėl kurios žiemą būtina plauti automobilį, yra kelio druskos. Jos skirtos tirpdyti ledą, tačiau prilimpa prie automobilio – po sparnais, ant kėbulo, dugno. Druskos ardo metalą ir paviršius, ilgainiui skatindamos koroziją.

– Jei automobilis plaunamas savitarnos plovykloje ar kieme, ar pakanka vandens, ar būtina naudoti chemiją?

– Vien vandens nepakanka. Jis pašalina tik paviršinį purvą, tačiau neturi jokio poveikio druskoms. Reikalingos specialiai žiemai pritaikytos cheminės priemonės – jos nekenkia automobilio paviršiui ir efektyviai pašalina tiek druskas, tiek purvą.

– Taigi, plovimas naudingas ne tik estetiškai?

– Taip, galutinis rezultatas džiugina ne tik akį, bet ir padeda išsaugoti automobilio techninę būklę.

– Ar tiesa, kad žiemą į plovyklą reikėtų važiuoti su „šiltu“ automobiliu?

– Taip, labai svarbu atvykti be storų sniego ar ledo sluoksnių. Automobilis neturėtų būti prišalęs, nes tai gali sumažinti plovimo efektyvumą.

– Ką būtina padaryti po plovimo, kai lauke minusinė temperatūra?

– Tunelinėse plovyklose automobilis ir nuplaunamas, ir nudžiovinamas, tad procesas baigiamas vietoje. Tačiau jei plaunate savitarnos plovykloje ar kieme, būtina automobilį nusausinti – ypač durų angas, gumines tarpines ir spyneles, kad jos neprišaltų. Taip pat naudinga naudoti guminių tarpinių lubrikantus ir spynelių apsaugos priemones.

– Tad savitarnos plovykloje verta turėti rankšluostį?

– Tikrai taip. Gumos, slenksčiai, durų angos – viską reikėtų pervalyti ir nusausinti. Tai padės išvengti nemalonių problemų žiemą.

