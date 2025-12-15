Specialistai įspėja: žiemą tai darote per retai

– Kaip dažnai ir kodėl tokiais orais reikėtų plauti automobilį?
– Šiuo laikotarpiu automobilio švara yra svarbi ne tiek dėl estetikos, kiek dėl techninės būklės išsaugojimo – ypač apsaugos nuo korozijos žiemą, kai keliai barstomi druska.
– Kaip dažnai reikėtų plauti automobilį?
– Tokiu oru automobilį rekomenduojama plauti bent kartą per savaitę.
– Gana dažnai.
– Tai priklauso nuo vairavimo įpročių, tačiau jei automobilis naudojamas kasdien, jį būtina reguliariai nuplauti nuo druskų, kurios šiuo laikotarpiu kaupiasi intensyviausiai.
– Kuo šlapias ir nemalonus žiemos metas labiausiai kenkia automobiliams?
– Pagrindinė priežastis, dėl kurios žiemą būtina plauti automobilį, yra kelio druskos. Jos skirtos tirpdyti ledą, tačiau prilimpa prie automobilio – po sparnais, ant kėbulo, dugno. Druskos ardo metalą ir paviršius, ilgainiui skatindamos koroziją.
– Jei automobilis plaunamas savitarnos plovykloje ar kieme, ar pakanka vandens, ar būtina naudoti chemiją?
– Vien vandens nepakanka. Jis pašalina tik paviršinį purvą, tačiau neturi jokio poveikio druskoms. Reikalingos specialiai žiemai pritaikytos cheminės priemonės – jos nekenkia automobilio paviršiui ir efektyviai pašalina tiek druskas, tiek purvą.
– Taigi, plovimas naudingas ne tik estetiškai?
– Taip, galutinis rezultatas džiugina ne tik akį, bet ir padeda išsaugoti automobilio techninę būklę.
– Ar tiesa, kad žiemą į plovyklą reikėtų važiuoti su „šiltu“ automobiliu?
– Taip, labai svarbu atvykti be storų sniego ar ledo sluoksnių. Automobilis neturėtų būti prišalęs, nes tai gali sumažinti plovimo efektyvumą.
– Ką būtina padaryti po plovimo, kai lauke minusinė temperatūra?
– Tunelinėse plovyklose automobilis ir nuplaunamas, ir nudžiovinamas, tad procesas baigiamas vietoje. Tačiau jei plaunate savitarnos plovykloje ar kieme, būtina automobilį nusausinti – ypač durų angas, gumines tarpines ir spyneles, kad jos neprišaltų. Taip pat naudinga naudoti guminių tarpinių lubrikantus ir spynelių apsaugos priemones.
– Tad savitarnos plovykloje verta turėti rankšluostį?
– Tikrai taip. Gumos, slenksčiai, durų angos – viską reikėtų pervalyti ir nusausinti. Tai padės išvengti nemalonių problemų žiemą.
