 Sprendimai, kurie kuria vertę: septintoji finansų konferencija Kaune

Sprendimai, kurie kuria vertę: septintoji finansų konferencija Kaune

2026-09-25 12:45 klaipeda.diena.lt inf.

Spalio 22 d., 12–16.30 val., VDU Žemės ūkio akademijoje, Studentų g. 11, Akademijoje (Kauno r.), vyks jau septintoji kasmetinė konferencija „Finansai 2026: sprendimai, kurie kuria vertę“. Renginyje verslo ir finansų ekspertai dalinsis įžvalgomis, kaip priimti pagrįstus finansinius bei strateginius sprendimus kintančioje ekonominėje, geopolitinėje ir technologinėje aplinkoje – sprendimus, padedančius verslui augti, stiprinti atsparumą ir kurti ilgalaikę vertę.

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<span>Sprendimai, kurie kuria vertę: septintoji finansų konferencija Kaune</span>
Sprendimai, kurie kuria vertę: septintoji finansų konferencija Kaune / KPPAR nuotr.

Konferenciją atidarys Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius bei Finansininkų klubo direktorė Aušra Joniūnienė. Renginį moderuos dr. Rytis Krušinskas, KTU finansų profesorius, ir Vaida Butkuvienė, finansų ekspertė (UAB „Aurita“).

Programoje – aktualiausios verslui finansų temos: apie mokesčius 2026 metais kalbės Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas, investicinius sprendimus šiuolaikiniam verslui pristatys Rolandas Juteika („Revolut Securities Europe“), apie alternatyvaus finansavimo galimybes kalbės Viktorija Čijunskytė („Profitus“ direktorė), o pinigų srautų valdymą mažoms ir vidutinėms įmonėms pristatys Giedrius Jakubauskas („City Service SE“ finansų direktorius). Ekonomine ir investicine aplinka su dalyviais pasidalins ekonomistas ir investicijų konsultantas Marius Dubnikovas, o aktualiomis ekonomikos temomis kalbės Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.

Konferencija skirta įmonių vadovams, finansų vadovams bei finansų specialistams, ieškantiems naujų įžvalgų ir norintiems pasidalinti patirtimi. Konferenciją organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Kauno finansininkų klubu.

Registruotis į konferenciją galima čia.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
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KPPAR
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Kauno prekybos
pramonės ir amatų rūmai
Zigmantas Dargevičius
Finansininkų klubas
finansų ekspertai

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