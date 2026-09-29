Statybų bendrovė KRS išnaudoja augančios rinkos galimybes ir planuoja rekordinius metus

Antrojoje rugsėjo pusėje KRS šiemet laimėtų projektų portfelyje jau buvo 71 objektas, kurių bendra vertė sudarė 114,5 mln. eurų. Palyginimui – pernai per visus metus KRS laimėjo 74 pirkimus, kurių bendra vertė sudarė 129 mln. eurų. Iš viso KRS projektų portfelį šiuo metu sudaro 94 projektai, bendra jų vertė viršija 300 mln. eurų.
„Galiu prognozuoti, kad šie metai bus rekordiniai – tiek projektų skaičiumi, tiek jų verte. Tai lemia užsakovų ir mūsų aktyvumas, ypač infrastruktūros segmente. Ne vienerius metus tobulintas veiklos modelis leidžia mums sėkmingai konkuruoti pirkimuose, išnaudojant „design and build“ principą, kuomet viso statybų ciklo specialistus turime po vienu stogu. Kompetencijų koncentracija įmonės viduje leidžia mažinti subtiekėjų skaičių ir siūlyti mažesnę kainą, tuo pat metu išlaikant sveiką pelno rodiklį“, – sako KRS direktorius Martynas Valančius.
KRS šiuo metu platina 6 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Gautas lėšas įmonė ketina panaudoti kartu su didėjančiu projektų skaičiumi augančiam apyvartinio kapitalo poreikiui patenkinti, taip pat dairysis galimybių specializuotų įmonių įsigijimams, siekdama dar sustiprinti kompetencijų branduolį.
„Šiuo metu KRS išgyvena investicijų į žmones ir technologijas laikotarpį. Praėjusių metų pabaigoje įmonėje dirbo 377 žmonės, šiuo metu mūsų komandoje jau daugiau nei 480 specialistų. Kartu su jais ieškome ir naujausių sprendimų darbų efektyvumui didinti. Pavyzdžiui, mūsų grupė neseniai įsigijo moderniausią ir galingiausią Baltijos šalyse gręžimo mašiną „Prime Drilling PD 45/19“ bei dvi „Tracto Grundodrill“ serijos mašinas. Tai yra technika, skirta tinklų tiesimui betranšėjėmis technologijomis leidžianti gerokai padidinti našumą ir sumažinti sąnaudas. Tai atskiros techninės detalės, tačiau jų visuma suteikia mums apčiuopiamą pranašumą ir leidžia augti sparčiau nei rinka“, – pažymėjo M.Valančius.
2025 metais KRS pajamos augo 128 proc. ir pasiekė 69,2 mln. eurų, įmonės bendrasis pelnas siekė 9 mln. eurų, įmonė uždirbo 2,1 mln. eurų grynojo pelno. Šiemet per pirmąjį pusmetį KRS pajamos, palyginti su tuo pačiu 2025 metų laikotarpiu, augo 149 proc. ir siekė 54 mln. eurų.
KRS neseniai baigė Vilniaus oro uosto terminalo atnaujinimo pirmąjį etapą, Kauno oro uosto daugiaaukštės aikštelės statybą. Jos darbų portfelyje yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdymo centro administracinio pastato statyba, karinės technikos aptarnavimo bazė Marijampolėje, Santaros klinikų Pažangios terapijos centras ir Infekcinių ligų korpusas, komerciniai bei gyvenamosios paskirties projektai Vilniuje ir Kaune, Vilniaus miesto gatvių pertvarkymo ir kiti projektai.
100 proc. KRS akcijų valdo „Inspiration Holdings“ – diversifikuota investicijų ir projektų plėtojimo grupė, valdanti 27 įmones 4-iose verslo srityse. 100 proc. „Inspiration Holdings” akcijų priklauso Pauliui Grigui.
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