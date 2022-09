Sumanus namų šildymas: ekspertų patarimai, padėsiantys išsirinkti šildytuvą

Prekybos tinklo „Senukai“ duomenimis, termometrų stulpeliams staigiai nukritus, daugiausiai pirkėjų dėmesio fizinėse ir elektroninėje parduotuvėje sulaukia šildymo prietaisai. Jų modelių yra pačių įvairiausių – nuo infraraudonųjų spindulių šildytuvų, ventiliatorių iki elektrinių pastatomų radiatorių. Vis tik populiariausi – ventiliatoriniai šildytuvai.

Norint išsirinkti, kaip kokybiškai, tačiau nebrangiai pasišildyti namus, reikėtų pasidomėti šildymo prietaisų veikimo principais. „Senukų“ ekspertai dalijasi svarbiausiais patarimais, į ką reikėtų atkreipti dėmesį jų ieškant.

Atsižvelkite į individualius poreikius

Norint išsirinkti geriausią variantą, specialistai siūlo pasidomėti pagrindiniais šildymo prietaisų skirtumais ir išsirinkti tokį įrenginį, kuris atitiks individualius poreikius. Jie apžvelgia skirtingus šildymo prietaisų tipus bei dalijasi naudingais patarimais, kurie padės apsispręsti.

Elektriniai pastatomi radiatoriai. Tai paprasčiausias būdas sušildyti namus. Dažniausiai šie radiatoriai būna dviejų tipų: tepaliniai ir konvekciniai. Tepaliniuose radiatoriuose šildo specialus skystis. Konvekcinis prietaisas spinduliuoja šilumą nuo įkaitintų šildymo elementų. Šių šildytuvų paviršiaus plotas pakankamai didelis – jais pašildyti galite ir didesnę patalpą.

Tiesa, elektriniai radiatoriai turi ir minusų. Vienas jų – pakankamai didelis dydis. Be to, jie paprastai neturi nuotolinio reguliavimo galimybės.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai. Infraraudonųjų spindulių šildytuvai suteikia galimybę greitai pašildyti namus. Jie šildo ne orą, o aplink esančius paviršius – sienas, lubas, grindis, baldus. Kai šildoma infraraudonaisiais spinduliais, nevyksta oro konvekcija, todėl nesusidaro gūsiai, kurie paprastai gali sukelti dulkes ir pakelti nuo žemės alergenus.

Šie šildytuvai būna dvejopo tipo: dujiniai ir elektriniai. Visgi, Lietuvoje kol kas populiariausi būtent pastarieji. Renkantis šio šildytuvą galią, profesionalai siūlo atsižvelgti į patalpos plotą.

Ventiliatorinis šildytuvas. Ventiliatorinis, šiltą orą pučiantis šildytuvas yra ne kas kitas, kaip konvekcinis šildytuvas su papildomu ventiliatoriumi – varikliuku su propeleriais, kurie intensyviai pučia orą.

Geriausia šis šildytuvas tinka šildyti mažesnes patalpas, tačiau išsirinkus galingesnį – lengvai pašildysite ir didesnį plotą. Didžiausias šio šildytuvo privalumas – jis užima labai nedaug vietos. Tiesa, reikia turėti omeny, kad veikdamas jis nuolat skleidžia garsą.

Keramikiniai radiatoriai. Tai radiatoriai, turintys ne metalinį, o keramikinį korpusą. Viduje esantis kaitinimo elementas spinduliuoja IR spindulius, dėl to šildomas ne oras, o aplinkiniai daiktai. Senukai.lt atstovai atkreipia dėmesį, kad keraminė danga išlaiko ir spinduliuoja šilumą ilgiau, todėl šio tipo radiatoriai sunaudoja ir mažiau elektros energijos lyginant su kitais elektriniais šildymo prietaisais.

Kondicionieriai. Kondicionieriai skirti ne tik vėsinti, bet ir šildyti patalpas. Šis pasirinkimas yra itin patogus, nes juo galima naudotis visais sezonais. Be to, dažniausiai kondicionierius galima valdyti per atstumą. O nesant namuose – jis gali būti valdomas per Wi-fi. Renkantis kondicionierių, svarbiausia dėmesį atkreipti į jo galingumą.

Atkreipkite dėmesį į svarbius parametrus

Galingumas. Pasak žinovų, svarbiausias faktorius renkantis šildytuvą – galingumas. O kokio galingumo šildytuvo jums reikės priklauso nuo patalpų dydžio. Pavyzdžiui, norint pašildyti 20 kv. m ploto patalpą, jums reikės apie 2,5 kW galingumo šildytuvo. Jeigu sušildyti norite didesnę patalpą, pavyzdžiui, 30 kv. m reikėtų pasirinkti galingesnį, 3,5 kW įrenginį.

Visgi, reikėtų nepamiršti: kuo didesnis šildytuvo galingumas, tuo didesnės energijos sąnaudos ir išlaidos.

Energijos taupymas. Renkantis šildytuvą, reikėtų atsižvelgti ir į energijos taupymą. Tai padaryti padės šildytuve esančios specialios funkcijos: energijos taupymo režimai, reguliuojami termostatai, programuojami laikmačiai. Visa tai padeda sumažinti energijos suvartojimą ir prisideda prie ekonomiško veikimo. Be to, svarbu nepasirinkti galingesnio šildytuvo nei jums reikia.

Saugumas. Jei nešiojami šildytuvai nebus tinkamai prižiūrimi, jie gali sukelti net gaisrą, todėl dar vienas svarbus faktorius – saugumas. Renkantis šildytuvą, dėmesį atkreipti reikėtų į tai, ar jis turi garsinį aliarmo signalą, vidinį jungiklį, kuris automatiškai išjungia maitinimą, jei šildytuvas netyčia apvirsta. Apsauga nuo perkaitimo – tai dar viena neįkainojama saugos funkcija.

Svarbi ir oro kokybė

Maloni namų šiluma taip pat neatsiejama nuo gaivaus kvapo bei optimalios oro drėgmės. Todėl labai svarbu pasirūpinti ir reikalingais prietaisais.

Išmanieji oro valytuvai automatiškai stebi ir valo orą, realiu laiku pateikia jo kokybės informaciją ekrane arba išmaniojoje programėlėje. Tokiais valytuvais surenkami aplinkoje esantys nešvarumai, dulkės, alergenai, pašalinamas nemalonus kvapas ir išpučiamas tik švarus oras.

Lietingu oru praverčia oro sausintuvai, kitaip dar vadinami drėgmės surinkėjais. Jie surenka namuose susikaupusią drėgmę ir neleidžia plisti pelėsiui.

O norint namuose sukurti sveiką mikroklimatą, verta pasirūpinti oro drėkintuvu, kurio pagrindinė funkcija – palaikyti optimalų drėgmės lygį namuose. Tai itin aktualu šildymo sezono metu, pabrėžia „Senukų“ ekspertai.