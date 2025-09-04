„Švyturys“ Klaipėdoje nuo šiol naudos tik vėjo energiją

Kita „Švyturys-Utenos alus“ priklausanti darykla Utenoje jau seniau yra perėjusi prie atsinaujinančių energijos išteklių – ją energija aprūpina tiek ant stogo įrengta saulės elektrinė, tiek nutolęs saulės parkas. Taigi nuo šiol visas „Švyturio“ bei „Utenos“ alus ir kiti gėrimai bus gaminami naudojant tik žaliąją energiją.
Sprendimas darykloje Klaipėdoje naudoti tik vėjo energetiką atliepia „Carlsberg“ grupės programos tikslus – iki 2030 m. visą elektros energiją gauti iš atsinaujinančių šaltinių ir pasiekti neutralumą anglies dioksido atžvilgiu visose grupės daryklose.
„Šiuo žingsniu „Švyturys-Utenos alus“ sistemingai perėjo prie atsinaujinančių energijos šaltinių abiejose gamyklose ir konkrečiais veiksmais bei investicijomis įtvirtino savo, kaip tvarios gėrimų gamybos lyderės Lietuvoje, pozicijas. Bendrovė laikosi pasirinktos tvarios gamybos krypties, kurią nuosekliai vysto kartu su visa „Carlsberg“ grupe: vykdome savo įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, mažinti klimato kaitą. Žvelgiant iš verslo perspektyvos – užsitikriname energetine nepriklausomybę ir stabilumą“, – sakė „Švyturys-Utenos alaus“ vadovas Rolandas Viršilas.
Nauda ir aplinkai, ir verslui
Klaipėdos „Švyturys Brewery" pasirinkimas bendradarbiauti su bendrove „Saulė Vėjas" ir naudoti elektrą iš modernios jos valdomos 4,2 MW galios „Enercon E138" vėjo jėgainės yra ne tik svarbus žingsnis įmonės veiklos tvarumo kelyje, bet ir aiški lyderystės rinkoje deklaracija – gamyba tampa dar patikimesnė, draugiškesnė aplinkai ir inovatyvi.
„Šis sprendimas ne tik užtikrina patikimą žaliosios energijos tiekimą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, bet ir demonstruoja, kaip gamybinės įmonės gali prisidėti prie tvarios energetikos ateities Lietuvoje. Inovatyvios, naujos vėjo jėgainės, kurios veiklą pradėjo 2025 m. vasario mėnesį išsiskiria tuo, kad elektrą gamina visą parą, kiekvieną metų dieną, pagamindamos iki 25 tūkst. MWh elektros energijos, užtikrindamos stabilų ir nuolatinį tiekimą. Džiugu matyti, kad tokio dydžio kompanijos, sektoriaus lyderės, renkasi atsinaujinančią energetiką ir prisideda prie oro taršos mažinimo Lietuvoje ir klimato kaitos stabdymo", – sakė bendrovės „Saulė vėjas" direktorė Renata Šliažienė.
Anot jos, vėjo energetiką besirenkantis verslas prisideda prie tvarios ateities kūrimo ir stiprina savo atsakomybę prieš visuomenę. Švarios energijos naudojimas mažina priklausomybę nuo iškastinio kuro, o tai tiesiogiai padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.
Žalioji energija taip pat yra ilgalaikė investicija į stabilumą. Atsinaujinantys energijos šaltiniai yra mažiau paveikūs rinkos svyravimams, o jų kaina ilgainiui tampa patikimesnė ir labiau prognozuojama nei tradicinių energijos šaltinių. Įmonėms tai reiškia mažesnę riziką dėl energijos tiekimo ir kainų pokyčių, kartu suteikiant galimybę veikti atsakingai bei prisidėti prie viso regiono energetinės nepriklausomybės.
Vėjas daryklai Klaipėdoje – klausimų nekėlęs pasirinkimas
„Švyturys Brewery“ daryklos aludaris Mažvydas Matukas teigia, kad vėjo energijos naudojimas Klaipėdos darykloje buvo natūralus ir savaime suprantamas sprendimas.
„Klaipėda nuo seno gyvena su jūra ir vėju – tai miesto veidas ir stiprybė. Mums, kaip aludariams, buvo natūralu rinktis vėjo energiją savo daryklai. Ji leidžia ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir išlikti ištikimiems šaknims, kurias diktuoja mūsų kraštas: pagarba gamtai, tvarumas ir atsakomybė už ateitį. Kiekvienas alus, kurį išverdame, yra glaudžiai susijęs su vieta, kurioje gyvename. Naudodami vėjo energiją norime parodyti, kad galima puoselėti tradicijas, bet kartu eiti koja kojon su ateitimi – gaminti kokybišką alų, saugant tai, kas mus supa: švarią jūrą, gryną orą ir tvarų rytojų“, – įsitikinęs aludaris.
Jo teigimu, vartotojams renkantis produktus šiandien rūpi kur kas daugiau nei tik skonis ar kaina – jie ieško gamintojų ir prekių, kurios atspindi jų vertybes.
„Naudojant vėjo energiją mes einame koja kojon su globaliu alaus industrijos judėjimu, kurį lemia sąmoningi vartotojai ir tvarūs gamybos sprendimai. Tai leidžia mums ne tik gaminti aukštos kokybės alų, bet ir prisidėti prie švaresnės planetos kūrimo – tikro tvarumo, kuris vertinamas visame pasaulyje, o ne apsimestinio, kurio šiandien tiek daug“, – pabrėžė aludaris.
Be trikdžių įgyvendina užsibrėžtus tikslus
Dar 2015 m. „Carlsberg“ įmonių grupė, kuriai priklauso ir „Švyturys-Utenos alus“, pradėjo įgyvendinti ambicingą aplinkosauginę tvarumo programą „Kartu link nulio“. Jos tikslas – iki 2030 m. pasiekti nulines emisijas gamybos procesuose ir perpus sumažinti sunaudojamo vandens kiekį grupės bendrovėse.
Iki 2040 m. viena didžiausių alaus gamybos grupių pasaulyje siekia visame žaliavų, gamybos, transportavimo ir pardavimo cikle nepalikti jokio anglies dioksido pėdsako.
„Švyturys-Utenos alus“ iškeltus tikslus sėkmingai įgyvendina ir tapo pavyzdžiu ne vienai grupės įmonei. Jau 2019 m. pabaigoje Utenos darykla tapo pirmąja alaus darykla Lietuvoje ir viena pirmųjų „Carlsberg“ grupėje, įgijusia klimatui neutralios gamybos statusą, mat gamybą joje pradėta vykdyti perkant tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą elektrą.
Dar didesnis žingsnis žengtas šių metų pradžioje, kai Utenos alaus darykla tapo pirmąja Lietuvoje, kuri visą jai reikalingą elektros energiją gauna iš saulės. „Švyturys-Utenos alus“ kartu su atsinaujinančios energetikos įmone „Green Genius“ įrengė 7,5 MW galios saulės elektrinių ir 6 MWh talpos energijos kaupiklių parką.
Bendrovės veikla tvarumo srityje neapsiriboja vien energetika. Pernai ji pasiekė tikslą, kad visoje jos produkcijoje naudojamoje plastikinėje taroje būtų bent 30 proc. perdirbto plastiko. Bendrovė jau dabar viršija ES reikalavimus užtikrinti, kad nuo 2025 m. perdirbamo plastiko dalis siektų ne mažiau kaip 25 proc.
