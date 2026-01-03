Infrastruktūra vėjo jėgainėms: aplenktas darbų grafikas

Pietinėje uosto dalyje kuriama vėjo jėgainių pramonei skirta infrastruktūra įgauna kontūrus ir sparčiai juda pirmyn – įlaidų įrengimo darbai baigti anksčiau nei planuota.
Uosto vadovybė dėkoja gyventojams už kantrybę dėl laikinų nepatogumų.
Teigiama, kad Lietuvai pradėjus vystyti vėjo jėgainių parką Baltijos jūroje, Klaipėdos uostas bus laiku pasirengęs tapti patikima šio nacionaliniu mastu svarbaus projekto atrama.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Klasco“ dar 2022 m. gegužę pasirašė investicinę sutartį, pagal kurią dabar ir vystoma uosto infrastruktūra, reikalinga planuojamai šalies jūrinio vėjo elektrinių plėtrai.
Iš viso Smeltės pusiasalyje bus rekonstruoti maždaug 453 metrai krantinių, prie jų numatytas gylis sieks 12 metrų. Šiuo metu darbai atliekami sklandžiai ir net lenkiant iš anksto suplanuotą grafiką.
Buvusioje Tarptautinėje perkėloje įgyvendinamą projektą ketinama baigti iki 2026 m. pabaigos. Krantinių rekonstrukcijos darbus atlieka bendrovė „Tilsta“. Sutarties suma – 36,6 mln. eurų be PVM.
