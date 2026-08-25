Taminskas kritikuoja ESO: yra rimtų problemų su mūsų energetika

„Iš tikrųjų turbūt labiausiai jaučiuosi suirzęs dėl ESO nepasirengimo. Yra rimtų problemų su mūsų energetika, nuo to kenčia visi kiti sektoriai. Ypatingai nukentėjo geležinkelių sektorius. Lygiai taip pat nukentėjo telekomunikacijų bendrovės, ryšio operatoriai“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė J. Taminskas.
Paklaustas, ar didžiausią atsakomybę už audros metu susisiekimo sektoriuje kilusius sutrikimus priskiria ESO, ministras atsakė „vienareikšmiškai“. Jis taip pat sukritikavo ESO vadovo Renaldo Radvilos raginimą gyventojams pasirūpinti generatoriais.
„Labai keistai skamba ESO vadovo pasiaiškinimas vakar, kurį aš per žinias tik mačiau, nes jis dar aiškino prieš posėdį, kad nepykite ant mūsų, jeigu jums yra kažkokių nesklandumų, nusipirkite generatorius“, – ESO vadovą kritikavo ministras.
„Tai aš taip pat galiu pasakyti: „Gerbiamieji, problemos su traukiniais? Nusipirk dviratį, mašiną. Tau netinka žvyrkelis, duobėtas kelias? Pasiremontuok. Arba nevažiuoja viešasis transportas, yra iššūkių? Tai ko tu nenusiperki mašinos?“ Čia ne paaiškinimas, čia nepagarba tautiečiams“, – pabrėžė J. Taminskas.
Pasak susisiekimo ministro, audra paveikė daugiau kaip 400 km iš maždaug 2 tūkst. km šalies geležinkelių tinklo. Keturi keleiviniai traukiniai dėl sugadinimų ir staigaus stabdymo buvo išimti iš eismo, sutriko signalizavimo bei pervažų automatinio reguliavimo sistemos.
„Geležinkeliai iš esmės pusiau paralyžiuoti buvo. Mes supraskime, kad buvo paveikta per 400 km geležinkelių atkarpų iš 2 tūkst. km. Keturi keleiviniai traukiniai buvo išimti iš eismo dėl sugadinimų, dėl staigaus stabdymo“, – sakė jis.
Ministro teigimu, geležinkelių sistemų atsarginės baterijos buvo numatytos pusei paros, tačiau veikė apie pusantros paros. Vis dėlto kai kur elektros tiekimo atkūrimas užtruko gerokai ilgiau.
„Pas mus baterijos buvo skaičiuojamos pusei paros, jos laikė pusantros paros su rezervu, nes geros sistemos įdiegtos. Bet jeigu ESO atkūrė elektros tiekimą po 2, 3 ar 4 parų, tai apie ką mes kalbame?“ – klausė ministras.
Jis pažymėjo, kad elektros tiekimą geležinkelio linijoje tarp Vilniaus ir Kauno atkūrė patys geležinkelininkai.
„Svarbu pažymėti, kad elektros liniją tarp Vilniaus ir Kauno geležinkeliečiai patys atkūrė, tai nebuvo ESO. Jeigu būtume laukę ESO, tai iki pat dabar jie dar nebūtų atkūrę tiekimo ir nekursuotų traukiniai Vilnius–Kaunas“, – teigė J. Taminskas.
Anot jo, baigus darbus geležinkelių sistemoje, keturios brigados išvyko padėti ESO.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros vis dar neturi apie 80 tūkst. klientų.
Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) duomenimis, audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 mln. eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs.
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