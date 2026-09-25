 Taminskas: šios bendrovės bankroto atveju Lietuvai tragedijos nebūtų

Taminskas: šios bendrovės bankroto atveju Lietuvai tragedijos nebūtų

2026-09-25 17:14
Dovydas Tamosynas (ELTA)

Latvijos aviacijos bendrovei „airBaltic“ susiduriant su finansiniais sunkumais ir mažinant skrydžių kryptis, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad bendrovės bankroto atveju šaliai tragedijos nebūtų.

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Juras Taminskas
Juras Taminskas / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Ne tragedija, jeigu „airBaltic“ nebūtų – taip, trumpuoju laikotarpiu skaudėtų. Taip, patirtume nepatogumų ir diskomforto, tačiau atsitiestume ir keliautume į priekį“, – „15min“ tinklalaidėje penktadienį kalbėjo ministras.

„Piešti tuos juodus scenarijus… Aš suprantu politinius oponentus, (…) kad jiems reikia „click'ų“ (angl. paspaudimų), reikia antraščių, ir panašiai, tačiau vadovaukimės skaičiais“, – pridūrė ministras.

J. Taminskas tikino manantis, kad Latvijos vyriausybė padarys viską, jog „airBaltic“ išvengtų bankroto, nes įmonė generuoja apie 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), todėl tai, anot ministro, būtų smūgis Latvijos ekonomikai.

Kartu ministras pabrėžė, kad bendrovei bankrutavus skrydžių kryptis į Rygą Lietuvai užsivertų jau kitą dieną.

„Jeigu „airBaltic“ neliktų, Rygos oro uostas užsirakintų sekančią dieną, nes Rygos oro uostas yra kaip „hub’as“ (angl. centras) dėl „airBaltic“ – kai „airBaltic“ nėra, Rygos nebėra. Viskas“, – teigė jis.

J. Taminsko teigimu, skrydžius reikia skatinti ne tik iš Vilniaus, bet ir Kauno bei Palangos oro uostų.

„Pripažinkime, kad oro uostų fokusas iki šiol buvo labai tik į Vilnių sukoncentruotas“, – kalbėjo politikas.

Ministras pridėjo, jog 44 proc. Lietuvos oro uostų rinkos užima Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“, 22 proc. – Vengrijos oro linijų bendrovė, o 17 proc. – „airBaltic“.

ELTA primena, jog atsižvelgdama į 2025 m. finansinius rezultatus ir rinkos sąlygas, „airBaltic“ sustabdė planuojamą viešą akcijų platinimą ir šiuo metu nelaiko jo potencialiu kapitalo šaltiniu 2026-iesiems, skelbta metinėje „airBaltic“ ataskaitoje.

„airBaltic“ grupės pajamos pernai, palyginti su 2024 m., išaugo 4,2 proc. ir siekė 779,344 mln. eurų. Grupės nuostoliai pernai sudarė 44,337 mln. eurų – 2,7 karto mažiau nei 2024 m.

2025 m. oro linijų bendrovė iš viso skraidino 5,2 mln. keleivių – 1 proc. daugiau nei 2024 m.

Praėjusią vasarą Vokietijos nacionalinė oro linijų bendrovė „Lufthansa“ tapo „airBaltic“ akcininke. Šiuo metu Latvijos vyriausybei priklauso 88,37 proc. „airBaltic“ akcijų, „Lufthansa“ – 10 proc., Danijos verslininkui ir finansiniam investuotojui Larsui Thuesenui priklausančiai bendrovei „Aircraft Leasing 1“ – 1,62 proc., o kitiems akcininkams – 0,01 proc.

Šiame straipsnyje:
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