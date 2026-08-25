Tarnyba: ryšio situacija šalyje toliau gerėja, atkūrimo darbai tęsiami

Trijų mobiliojo ryšio operatorių pateikta informacija rodo, kad jų tinkluose vis dar neveikė 329 bazinės stotys, kai pirmadienį neveikė 516, antradienį apie 14 val. pranešė tarnyba. Anot jos, „Telia“ tinkle neveikė 134, „Tele2“ – 99, o „Bitės“ – 96 bazinės stotys.
Tačiau „Telia“ antradienį po pietų pranešė, kad elektros neturi kur kas mažiau – 76 jos bazinės stotys, o ryšys atkurtas 99 proc. jos klientų, sparčiai atstatomos ir šviesolaidinės paslaugos.
Kaip BNS teigė RRT, operatoriai tarnybai informaciją teikia vieną kartą per dieną, ryte, o atnaujinti duomenys bus skelbiami trečiadienį ryte.
„Matome nuoseklų situacijos gerėjimą ir mažėjantį neveikiančių bazinių stočių skaičių. Operatoriai tęsia infrastruktūros atkūrimo darbus, todėl situacija išlieka dinamiška ir gali keistis“, – pranešime sakė RRT tarybos narys Darius Kuliešius.
RRT teigimu, mobiliojo ryšio paslaugos priklauso ne tik nuo bazinių stočių darbo, bet ir nuo elektros tiekimo bei duomenų perdavimo infrastruktūros, todėl atskirose vietovėse ryšio atkūrimo trukmę gali lemti būtent šių sistemų veikimas.
Telekomunikacijų bendrovės antradienį taip pat pranešė apie gerėjančią situaciją.
Kaip rašė BNS, D. Kuliešius pirmadienį pranešė, kad iš maždaug 6 tūkst. viso šalies tinklo bazinių stočių neveikė apie 550, o elektroninio ryšio neturėjo apie 66 tūkst. vartotojų: daugiausiai – apie 36 tūkst. – „Tele2“ tinkle, 18 tūkst. – „Bitės“ ir 12 tūkst. – „Telia“.
Pirmadienį šalyje neveikė maždaug pusė audros paveiktų trijų didžiausių mobiliojo ryšio operatorių ryšio stočių.
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