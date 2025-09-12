Tarp Alvito ir Virbalio „Via Lietuva“ įrengs pėsčiųjų ir dviračių taką

Darbus planuojama pradėti jau pirmadienį. Juos atliekant šiame ruože greitis bus ribojamas iki 50 km/val.
Kaip numatyta projekte, ketinama nutiesti 5,9 km ilgio ir 2,5 m pločio taką, kurį nuo kelio važiuojamosios dalies skirs apsauginiai atitvarai.
Taip pat suplanuota įdiegti papildomas inžinerinės eismo saugos priemones, įrengti keleivių laukimo paviljonus su suoliukais.
Kiek daugiau nei 3,5 mln. eurų vertės darbus įgyvendins įmonė „Parama“. Atlikti šiuos darbus planuojama per 10 mėnesių.
Naujausi komentarai