Taupumo metas: kodėl verslai renkasi visą veiklą koncentruoti vienoje vietoje?

„SBA Urban“ vystomų „Urban HUB“ verslo ir prekybos miestelių vadovas Rolandas Šležas pastebi aiškų verslų efektyvinimosi signalą – stock-office patalpas siūlančiuose „Urban HUB“ projektuose Vilniuje ir Kaune šiai dienai jau išnuomota per 30 tūkst. kv. metrų modernių erdvių, o nuomininkų spektras – nuo specializuotų paslaugų bendrovių iki sporto arenų.
Kaštų mažinimas, neatsisakant ambicijų
Nors ir verslai šiemet aiškiai siekia mažinti kaštus, jie nenori atsisakyti augimo planų ir profesinių ambicijų. Priešingai, anot R. Šležo, verslai ieško pigesnių, bet geresnių erdvių plėtrai.
„Stock-office tipo erdvės leidžia viename moderniame pastate turėti viską: prekybos ar ekspozicinę zoną, biurą ir sandėlį. Tai suteikia galimybę įmonėms atsisakyti kelių lokacijų ir sujungti pagrindines operacijas po vienu stogu. Verslai į „Urban HUB“ ateina būtent dėl to – jie nori viską turėti vienoje vietoje. Tiek Vilniuje, tiek Kaune vystomuose „Urban HUB“ projektuose įmonė gauna naują pastatą, gerą susisiekimą, nemokamą parkingą ir stiprią kaimynystę. Išlošia visi: darbuotojai, klientai ir pats verslas“, – sakė R. Šležas.
Kaštų optimizavimo poreikis ypač juntamas ir kalbant apie biurus. Įmonės ieško pigesnių, bet kokybiškų alternatyvų miesto centrui, kur tiek nuomos, tiek komunaliniai kaštai yra didžiausi. Todėl Vilniaus ir Kauno „Urban HUB“ projektuose siūlomos kompaktiškos – 100–200 kv. m – biurų erdvės. „Nuoma čia, lyginant su miesto centru, gali būti net dvigubai mažesnė, o pasiūlydami vienus žemiausių bendrųjų mokesčių rinkoje ir erdvų nemokamą parkingą, mes suteikiame realią alternatyvą brangiam centrui“, – akcentavo R. Šležas.
Tvarumas nebėra pasirinkimas, tai – standartas
Šiandien verslo erdvių nuomos rinkoje laimi tie, kurie sugeba pasiūlyti daugiau nei patrauklią kvadratinio metro kainą. Įmonės vis dažniau renkasi partnerius, galinčius suderinti taupymą ir aukštus tvarumo standartus – nebe kaip papildomą privalumą, o kaip būtinybę.
„Klientai ieško erdvių nuomai, kurių įgyvendinami sprendimai padėtų taupyti net ir ilgalaikėje perspektyvoje bei atitiktų tvarios veiklos principus. „Urban HUB“ miesteliuose Vilniuje ir Kaune diegiami sprendimai, leidžiantys ženkliai sumažinti elektros ir vandens suvartojimą: pastatų energetinė klasė A++ užtikrina, kad tiek žiemą, tiek vasarą patalpoms šildyti ar vėsinti reikia minimaliai energijos, išmanioji pastatų valdymo sistema (BMS) nuotoliniu būdu stebi ir optimizuoja energijos sąnaudas, o ant Vilniaus miestelio stogo šių metų rugpjūtį įrengta beveik 500 kW saulės jėgainė tiesiogiai prisideda prie mažesnių sąskaitų už elektrą“, – sakė R. Šležas.
Neseniai „Urban HUB“ projektams taip pat suteiktas BREEAM New Construction Excellent sertifikatas – vienas aukščiausiai vertinamų tvarumo įrodymų tarptautinėje rinkoje. Tai, anot „Urban HUB“ vadovo, svarbu tiek globaliems nuomininkams, tiek vietos įmonėms, kurios nori dirbti modernioje, atsakingai sukurtoje infrastruktūroje.
„Be visų techninių sprendimų, pavyzdžiui, savo Kauno verslo bendruomenę džiuginame išskirtinėmis kaimynėmis – šalia verslo ir prekybos miestelio įrengtais bičių aviliais. Aplink „Urban HUB“ Kaunas įrengti gėlynai suteikia bitėms erdvės rinkti nektarą, o jų pagamintas medus tampa malonia dovana naujiems nuomininkams. Tai mažas simbolis, bet puikiai atspindi mūsų požiūrį į aplinką ir bendruomenę“, – pasakojo R. Šležas.
Centre visų svarbiausių kelių
Kaip dar vieną prioritetą, ieškant naujų erdvių, verslai įvardija patogią lokaciją, lengvą privažiavimą tiek klientams, tiek ir darbuotojams bei efektyvią prekių logistiką. Pasak Rolando Šležo, būtent šios trys dedamosios lemia, kad abu „Urban HUB“ miesteliai įkurti ne miesto centre, o strateginėse vietose – šalia pagrindinių kelių A1 ir A6 Kaune bei A2 Vilniuje. Tokia vieta leidžia įmonėms sutaupyti laiko, supaprastinti logistikos procesus ir būti lengviau pasiekiamomis platesniam klientų ratui.
Anot „Urban HUB“ vadovo, verslo ir prekybos miesteliai didžiųjų miestų pakraščiuose šiandien paklausūs kaip niekad. Ilgą laiką tiek šalia Kauno LEZ, tiek Avižienių kryptimi Vilniuje pasiūla buvo ribota, o dauguma erdvių – koncentruotos miesto centre. Dėl šios priežasties „Urban HUB“ miesteliai tapo itin patrauklūs įvairiems sektoriams – nuo sporto klubo „Gym+”, padelio arenų, žaidimų kambarių, ekstremalaus sporto erdvių iki įvairių prekybos vietų.
„Kuriamas visapusiškas paslaugų tinklas tampa vienu didžiausių „Urban HUB“ projektų privalumų – čia įsikūrusiems verslams bei lankytojams tai yra didelė pridėtinė vertė, nes „Urban HUB“ miesteliuose sukurta stipri, viena kitą papildanti verslo bendruomenė. Čia žmonės gali ir darbuotis, ir apsipirkti, ir į vaistinę nueiti, ir pasportuoti. Jei gyveni netoliese, tau net nebereikia vykti į miestą – visos paslaugos pasiekiamos vienoje vietoje“, – dalinosi R. Šležas.
Erdvių nuoma besidominčių verslų įvairiapusiškumui pritaikytos ir pačios patalpos. „Urban HUB“ projektai pasižymi aukštomis lubomis, lanksčiomis erdvių pertvarų sistemomis, galimybe jungti ar skaidyti patalpas pagal konkrečius nuomininkų poreikius.
