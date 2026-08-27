Teisingumo ministrė: „Liteko“ veikia geriau, bet nepakankamai stabiliai

„Liteko II“ šiuo metu veikia geriau, tačiau dar nepakankamai gerai. Situacija šiandien yra geresnė, nei buvo birželio mėnesį, tačiau dar negalime sakyti, kad sistema veikia taip stabiliai, kaip turėtų“, – BNS raštu perduotame komentare teigė ji.
Taip ministrė kalbėjo po ketvirtadienį vykusio pasitarimo su teisėjais, advokatais ir prokurorais dėl sistemos veiklos.
R. Tamašunienės teigimu, teismų darbuotojai, advokatai, prokurorai vis dar susiduria su problemomis. Anot jos, ypač sudėtinga situacija yra raštinėse, kur darbuotojams tenka didelis krūvis registruojant bylas ir dokumentus.
„Todėl rugsėjo 1-oji išlieka svarbiu atskaitos tašku, iki kurio turi būti pašalinti reikšmingiausi sistemą ir teismų darbą trikdantys sutrikimai“, – sakė ministrė.
Kita vertus, ji pabrėžia, jog „Liteko II“ stabilizavimas nėra vienos dienos procesas, tad po šios dienos teks spręsti likusias problemas.
Ministrės teigimu, Nacionalinė teismų administracija (NTA) šiuo metu yra sustiprinusi informacinių technologijų specialistų komandą, o pagrindinis dėmesys skiriamas sistemos stabilizavimui, likusių trikdžių šalinimui ir atnaujinimui.
„NTA užduotis yra užtikrinti, kad dabartinė sistema veiktų. Suprantame, kad ji turi spragų ir kad, nepaisant intensyvaus darbo, problemų dar yra. Todėl dabar visos pastangos turi būti nukreiptos į jos stabilizavimą ir, kiek tai įmanoma – procesų palengvinimą, ypač teismų darbuotojams, kurie dabar susiduria su milžinišku krūviu“, – tikina R. Tamašunienė.
Ministerija taip pat aktyviai derasi su Finansų ministerija dėl papildomų lėšų teismų darbuotojams, kuriems dėl „Liteko II“ trikdžių tenka didesnis darbo krūvis, taip pat sistemos valdymo kompetencijoms stiprinti, techninei priežiūrai ir tolesniam jos vystymui.
Kaip rašė BNS, „Liteko II“ susiduria su trikdžiais nuo pat jos paleidimo birželio pradžioje.
Sistemą kūrė įmonė „Proit“, kuri vėliau buvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos atnaujinimo aplinkybių. Šiuo metu sistemos veiklą prižiūri įmonė „Novian Pro“.
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