Teisme – Laurinaičio ieškinys dėl „Achemos grupės“ akcijų

A. Laurinaitis teigia teisme siekiantis apginti savo ir kitų mažumos akcininkų teises.
„Teisme ginu ne tik save – šis procesas svarbus mums visiems“, – pranešime pabrėžė A.Laurinaitis.
A. Laurinaitis kartoja užsitikrinęs pakankamą finansavimą sandoriui, o tarp finansinių jo partnerių – nacionalinio saugumo kriterijus atitinkantys verslai, taip pat Lietuvos ir Vakarų šalių finansinės institucijos.
Anot jo, pirmumo teisę, kuri mažiesiems akcininkams leidžia įsigyti parduodamą akcijų paketą, dabartinės jo valdytojos – Lyda Lubienė ir Viktorija Lubytė – pažeidė, pasiūliusios savo akcijas užsienio pirkėjui ir nesuteikusio galimybės atlikti būtiną parduodamo turto vertinimą.
BNS rašė, kad A. Laurinaitis, turintis 4,6 proc. koncerno akcijų, dar šių metų pradžioje pranešė siekiantis už beveik 303 mln. eurų įsigyti 54 proc. grupės akcijų paketą, o ieškiniu teismui prieš pagrindines grupės akcininkes iš esmės užkirto kelią jį įsigyti Šveicarijos energetikos kompanijai „MET Group“.
„Mano tikslas yra, kad kažkuriam etape, kiek galima greičiau mes surastume blaivų protą, numetę emocijas į šalį ir susitartumėm, pasirašytumėm sutartį dėl akcijų pirkimo-pardavimo, įvykdytumėm kitus procesus. Aš nerasdamas kito varianto ir nuėjau į teismą, kad teismo pagalba mes surastumėm susitarimą arba suprastumėm, kaip reikia traktuoti tą situaciją, į kurią mes esam pakliuvę“, – birželį interviu BNS sakė A. Laurinaitis.
Tačiau susidūręs su L. Lubienės pasipriešinimu A. Laurinaitis šių metų vasarį pranešė pateikęs ieškinį teismui siekiant, kad būtų užtikrinta jo pirmumo teisė įsigyjant L. Lubienės ir V. Lubytės valdomą 54 proc. akcijų paketą.
Verslininkas tuomet interviu BNS atskleidė, kad akcijas ketina pirkti vienas, o sandorio finansiniai investuotojai būtų iki penkių Lietuvos verslo partnerių, taip pat Lietuvos bankai bei vienas užsienio bankas ir fondas.
Apie ketinimus įsigyti 54,07 proc. „Achemos grupės“ akcijų paketą pernai birželį pranešusi „MET Group“ teigė sieksianti susitarti ir su smulkiaisiais koncerno akcininkais bei išpirkti jų akcijas.
Tačiau šių metų gegužės 21-ąją ji pranešė nutraukianti 54 proc. paketo įsigijimo procesą, o tai lėmė teisiniai ginčai ir įvairūs neapibrėžtumai, pirmiausia neišspręsti akcininkų ginčai dėl akcijų įsigijimo pirmumo teisės, taip pat trąšų sektoriui šiuo metu kylantys verslo iššūkiai.
41,59 proc. „Achemos grupės“ akcijų valdo L. Lubienė, 12,47 proc. – V. Lubytė, likusias – 13 fizinių asmenų: Algirdas Ivanauskas, Danguolė Emilija Jurgaitienė, Armantas Gintautas, Marija Kaminskienė, Arūnas Laurinaitis, Alvyda Misiūnienė, Eduardas Plauška, Rimantas Rėklaitis, Jonas Sirvydis, Česlovas Skiedra, Adomas, Paulius ir Romualdas Žadeikos.
Naujausi komentarai