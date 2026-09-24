Teismo verdiktas „Olympic Casino“ ginčo su Lošimų tarnyba dėl 8,4 mln. eurų baudos – jau netrukus

Regionų administracinis teismas pirmadienį išnagrinėjo šių metų vasarį atverstą bylą ir sprendimą ketina paskelbti spalio 19-ąją, BNS pranešė teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.
Bendrovės prašymu bylos medžiaga pripažinta nevieša ir byla buvo nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.
Kaip anksčiau rašė BNS, tarnybos teigimu, bauda įmonei skirta už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei Azartinių lošimų įstatymų pažeidimais. Iš viso nustatyti penki pažeidimai.
Tuo metu įmonė teigė, kad tarnybos įsakyme pateiktos teisės aktų interpretacijos nėra susijusios nei su 2016–2021 metais galiojusiu, nei su dabartiniu reguliavimu. Ji taip pat aiškino neskatinusi Š. Stepukonio lošti ir kaltino tarnybą nenuoseklumu.
Tarnybos duomenimis, Š. Stepukonis Lietuvos bendrovėje lošė nuo 2016 metų gruodžio iki 2021 metų birželio – nuo tada lošimų bendrovės Lietuvoje nebegali skirti savo klientams paskatinimų, kuriuos šie vėliau praloštų.
Anot tarnybos, prieš įsigaliojant šiam sugriežtinimui Š. Stepukonio virtualūs lošimai iš Lietuvos buvo perkelti į Estiją, kur ir toliau buvo leidžiama skatinti lošėjus, taip išvengiant Lietuvos reguliuotojo priežiūros.
Tarnybos vertinimu, per tą laiką Š. Stepukonis padarė žalos už 6,4 mln. eurų.
BNS rašė, kad Vilniaus apygardos teismas rugsėjį jau priteisė Š. Stepukoniui atlyginti mažiausiai 5,79 mln. eurų žalą vienai „BaltCap“ fondo įmonių „Moelta“. Tai buvo pirmas teismo sprendimas, kai šiuo metu kalinamam Š. Stepukoniui priteista jo padaryta žala.
Š. Stepukonio suėmimo terminas pratęstas iki gruodžio 1-osios.
Europos prokuratūra rugsėjo pradžioje BNS teigė dar tęsianti tyrimą dėl Š. Stepukonio galimai neteisėtos veiklos, tačiau nekomentavo, kada tyrimas bus baigtas.
BNS skelbė, kad 2024 metų vasarį sulaikytas Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
Naujausi komentarai