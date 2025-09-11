Teismo verdiktas: valstybė turi sumokėti daugiau nei 0,36 mln. eurų

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) rugsėjo 3 dieną konstatavo, kad valstybė neteisėtais veiksmais nepaisė bendrovės lūkesčių ir ji dėl to patyrė žalos, pranešė teismas. Teismas iš dalies patenkino bendrovės skundą ir pakeitė Regionų administracinio teismo balandžio 3 dienos sprendimą, pranešė LVAT.
„Altimus-Tech“ teisme siekė priteisti 848,7 tūkst. eurų žalos atlyginimą, tačiau teismas priteisė 361,6 tūkst. eurų ir 6 proc. palūkanų.
LVAT vertino pagrindą priteisti atlyginimą dėl nekilnojamojo turto nuomos, elektros persiuntimo ir apsaugos bei kitų paslaugų, atlyginimų.
Vyriausybei 2020 ir 2021 metais bendrovę pripažinus neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų, įmonė inicijavo teisminius ginčus. Ji nurodė, jog dėl Vyriausybės nutarimų jos veikla karinės įrangos sektoriuje buvo uždrausta, ji negali disponuoti savo įranga ir turi priverstinai ją saugoti specialiomis sąlygomis.
Be to, bendrovė Ukrainos muitinės sandėliuose saugomos įrangos negali nei perleisti, nei susigrąžinti.
Bendrovė teigė, jog ji ne kartą kreipėsi į valstybės institucijas, prašydama išspręsti turto realizavimo ar jo saugojimo išlaidų atlyginimo klausimą, tačiau tai nebuvo padaryta.
LVAT pažymėjo, jog jau 2024 metų gegužę buvo konstatuoti valstybės neteisėti veiksmai, nes ji nepaisė bendrovės lūkesčių ir dėl to jai kilo neproporcinga sunkumų našta.
BNS rašė, kad 2020 metais Vyriausybinė strateginių įmonių sandorius tikrinanti komisija pripažino tuometinę „LiTak-Tak“ neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų.
2021 metais vienintele „LiTak-Tak“ akcininke tapo Lenkijos bendrovė „Altimus Tech“.
Šiemet vasarį LVAT galutinai paskelbė, kad karinės įrangos eksporto licencijos neturinti „Altimus-Tech“ negali Ukrainai perduoti iš įmonės pirmtakės perimtų raketų paleidėjų, skirtų oro erdvės apsaugai.
LVAT sprendė, kad „Altimus-tech“ gali laikyti ir disponuoti įranga kaip ribotos apyvartos preke Lietuvoje tiek, kiek tai leidžia Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas – įmonė gali perleisti įrangą kitam juridiniam asmeniui, turinčiam leidimą vertis A kategorijos ginklų gamyba ar perdirbimu.
„LiTak-Tak“ į Lietuvą importavo neveikiantį raketų paleidimo įrenginį 5P73 ir jam modernizuoti skirtą elektronikos įrangą, kuri buvo įvežta ne kaip ginklas. „Altimus-tech“ teigimu, šie įrenginiai yra karinė įranga, kuria disponuoti ar eksportuoti papildomos licencijos nereikia, tuo metu ministerija laikosi pozicijos, kad ji priskiriama A kategorijos ginklams, kuriems pagal įstatymą būtina licencija.
