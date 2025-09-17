„Tele2“ pristato naują produktą: aktualu keliaujantiems

„Vienam klientui apsidraudus, apsauga galioja visiems šeimos nariams, net jei jie nėra „Tele2“ klientai. Dėl didelės klientų bazės, plataus pasiekiamumo ir technologinių galimybių susieti produktą su tarptinklinio ryšio paslauga, galime pasiūlyti konkurencingą kainodarą“, – sakė Lukas Savickas, „Tele2“ draudimo produkto vadovas.
Operatoriaus, kartu su draudimo bendrove BTA sukurta kelionių draudimo paslauga klientui patogi tuo, kad sykį sudarius draudimo sutartį, apsauga aktyvuojama automatiškai, kaskart išvykus iš šalies.
„Pirma kelionės diena visada nemokama, tad klientai bus saugūs net itin trumpų išvykų metu. Jei tam tikros kelionės metu draudimo poreikio nėra, paslaugos bet kada galima atsisakyti“, – vardino L. Savickas.
Paslauga teikiama visais metų laikais, visame pasaulyje – išskyrus Rusiją, Baltarusiją, Kubą, Iraną ir Šiaurės Korėją.
Pasirinkę operatoriaus kelionių draudimą, klientai gauna visapusišką apsaugą – draudimas dengia medicinines išlaidas iki 100 000 eurų, užtikrina finansinę pagalbą nelaimingų atsitikimų atveju iki 6 000 eurų, kompensuoja prarastus ar pavogtus dokumentus iki 300 eurų bei suteikia civilinės atsakomybės apsaugą iki 30 000 eurų.
Klientams taip pat suteikiamos dvi nemokamos nuotolinės eMED konsultacijos su gydytojais, kurios leidžia greitai ir patogiai pasitarti sveikatos klausimais net būnant užsienyje.
L. Savickas pabrėžia, kad draudimas suteikia klientams saugumo jausmą užsiimant mėgstama veikla – nesvarbu, ar tai būtų slidinėjimas, motorinių transporto priemonių vairavimas ar kitos dažnai keliautojų pasirenkamos pramogos.
Kelionių draudimo sutartį per operatorių galima sudaryti ar jos atsisakyti klientams patogiausiu būdu – salone, per savitarną arba paskambinus į kontaktų centrą. Sykį sudarius sutartį, apsauga automatiškai įsijungia naudojantis tarptinklinio ryšio paslauga (angl. roaming). Apie tai klientas informuojamas trumpąja žinute, todėl turi galimybę valdyti draudimo apsaugą. Pavyzdžiui, jei konkrečioje kelionėje draudimo paslaugos neprireikia, galima ją išjungti.
Naujausi komentarai