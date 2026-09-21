Telecentras turės grąžinti 0,65 mln. eurų

LRT už 2025 metais suteiktas paslaugas Telecentrui sumokėjo 651 tūkst. eurų daugiau nei priklausė pagal sąnaudų kompensavimo modelį, pirmadienį pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), įvertinusi nepriklausomo audito rezultatus.
Auditas parodė, kad LRT sumokėta suma viršijo pagrįstas šių paslaugų sąnaudas, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą.
RRT pažymi, kad Telecentro paslaugų kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis.
Telecentras yra įpareigotas teikti LRT televizijos ir radijo programų signalų perdavimo visuomenei bei kitas su radijo ir televizijos tinklų veikimu susijusias paslaugas.
Rugpjūčio viduryje skelbta, kad Konkurencijos taryba netirs, ar Telecentro paslaugos LRT kainodara yra nepagrįsta. Telecentras tarybai nurodė pagal naują apskaitą už LRT paslaugas negaunantis pagrįstos grąžos, o pajamos iš jos nepadengia jo sąnaudų.
LRT dar 2024 metais siekė iš Telecentro prisiteisti 326,7 tūkst. eurų, nes šią sumą traktavo kaip permoką už 2021 metais suteiktas paslaugas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pernai liepą galutinai nutarė, kad Telecentras LRT neturi grąžinti šios sumos.
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