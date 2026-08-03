Telecentro EBITDA šiemet augo 41 proc. iki 3 mln. eurų

Grynasis pelnas, palyginti su pirmąja 2025 metų puse, augo 6,75 karto iki 0,43 mln. eurų, o pajamos iš paslaugų perdavimo – 15 proc. iki 10,1 mln. eurų, pirmadienį pranešė Telecentras.
„Telecentras tęsė veiklą vadovaudamasis nustatytomis strateginėmis kryptimis – užtikrinti kokybišką ir nenutrūkstamą nacionalinio transliuotojo programų siuntimą, plėsti valstybės duomenų centrų paslaugas ir nuosekliai transformuoti bendrovės paslaugų portfelį“, – tarpinėje Telecentro finansų ataskaitoje teigė įmonės vadovas Remigijus Šeris.
Anot jo, labiausiai pajamas šiemet augino valstybės duomenų centrų veikla, Telecentrui valstybės institucijoms teikiant vis daugiau duomenų centrų paslaugų. Šios pajamos didėjo 2,2 karto iki 2,6 mln. eurų.
Telecentro pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo smuko 4,4 proc. iki 3,76 mln. eurų. Mažėjimą lėmė JAV administracijos sprendimu nutraukta kanalo „Current Time“ retransliavimo sutartis.
Tuo metu pajamos iš infrastruktūros nuomos augo 3,9 proc. iki 2,2 mln. eurų, o pramoginių veiklų Vilniaus TV bokšte pajamos krito 11,3 proc. iki 1,14 mln. eurų.
Bokšto lankytojų skaičius sumažėjo 13,2 proc. iki 49,8 tūkstančio.
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