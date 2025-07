Televizoriaus pasirinkimo galvosūkis: QLED ar OLED?

Jei dažniausiai televizorių žiūrite vakare – po darbo, jau pritemdytoje ar visiškai tamsioje patalpoje – verta rinktis ekraną, gebantį atkurti sodrią juodą spalvą ir ryškų kontrastą. Tokį efektą geriausiai suteikia OLED technologija, kuri išsiskiria itin giliais juodos atspalviais.

Tuo tarpu, jei televizorių dažniau žiūrite dienos metu, šviesiame kambaryje su daug natūralios šviesos, patartina rinktis ekraną, pasižymintį itin ryškiu vaizdu ir geru atsparumu atspindžiams. Čia savo privalumus demonstruoja QLED technologija.

Vakaro kino seansams, kuriuose svarbi kiekviena detalė

OLED – technologija, kurioje kiekvienas pikselis šviečia atskirai. Dėl to ekrane pasiekiamas ypatingai gilus kontrastas: juoda spalva yra tikrai juoda, o ne tamsiai pilka. Tai įmanoma, nes kiekvienas OLED pikselis veikia kaip miniatiūrinė šviesos lemputė – kai rodomas juodas vaizdas, tas pikselis tiesiog išsijungia. Panašų įspūdį galima patirti tik žiūrint į naktinį dangų, be jokių šviesos šaltinių.

Šie ekranai ypač tiks tiems, kurie vakare mėgsta filmus ar serialus – vaizdas atrodo įspūdingai, o detalės neišsikraipo net visiškai pritemdžius šviesą. Be to, OLED televizoriai dažnai pasižymi plonu, elegantišku dizainu ir gali tapti tikru interjero akcentu. OLED technologija taip pat leidžia gaminti lankstomus ar net susukamus ekranus, kuriuos jau galima išvysti technologijų parodose.

Vienintelis OLED trūkumas yra šiek tiek mažesnis ryškumas šviesioje patalpoje ir aukštesnė kaina, tačiau jei prioritetas – kino kokybės vaizdas vakare, OLED išlieka vienu geriausių pasirinkimų.

Vertinantiems spalvų sodrumą net dienos metu

QLED ekranai, kuriuos ypač išpopuliarino „Samsung“, veikia kiek kitaip. Jie naudoja mikroskopinius kvantinius taškus – itin mažas daleles, kurios padeda pasiekti labai ryškų ir sodrų vaizdą. Šie taškai yra maždaug 10 tūkst. kartų mažesni už žmogaus plauką ir, priklausomai nuo dydžio, skleidžia mėlyną, žalią arba raudoną spalvą. Dėl to QLED ekranai gali tiksliai atkurti net labai spalvingus ar intensyvius kadrus.

Ši technologija puikiai tinka žiūrėti televizorių dienos metu, šviesiame kambaryje, kai pro langus skverbiasi saulės šviesa. Net ir tokiomis sąlygomis spalvos išlieka sodrios, o vaizdas – aiškus. QLED ekranai taip pat puikiai perteikia šviesių ir tamsių scenų skirtumus, todėl ypač tinka filmams, sporto varžyboms ar koncertams žiūrėti.

Kai kurie aukštesnės klasės QLED modeliai, vadinami „Neo QLED“, naudoja tūkstančius mini LED diodų, kurie leidžia dar tiksliau apšviesti vaizdą. Palyginimui: standartiniuose LED televizoriuose šviesos diodų gali būti kelios dešimtys ar šimtai, o „Neo QLED“ – net iki 30 tūkst. Tai suteikia dar didesnį kontrastą ir išraiškingumą.

Jokių kompromisų kokybei ir tvarumui

2025 metų gegužę „Samsung“ QLED televizoriai pelnė prestižinį „Real Quantum Dot Display“ sertifikatą – oficialų patvirtinimą, kad televizoriuose naudojami tikri kvantiniai taškai. Tai garantuoja ypač natūralų, sodrų ir tikslų vaizdą, kur spalvos neišblunka ir nesusilieja net žiūrint spalvingas, intensyvias scenas.

Be to, galbūt nesusimąstome, kad dauguma kitų gamintojų televizorių ir ekranų naudoja pavojingą sunkųjį metalą kadmį, kenkiantį tiek aplinkai, tiek sveikatai. „Samsung QLED“ televizoriai šiuo atžvilgiu išskirtiniai – jie gaminami be kadmio, todėl yra ne tik pažangūs technologijų atžvilgiu, bet ir nekenksmingi aplinkai.