 „Teltonika IoT Group“ pelnas augo iki 64 mln. eurų

„Teltonika IoT Group“ pelnas augo iki 64 mln. eurų

2026-08-14 10:35
BNS inf.

Verslininko Arvydo Paukščio kontroliuojama aukštųjų technologijų grupė „Teltonika IoT Group“ per šešis šių metų mėnesius uždirbo 64,1 mln. eurų nekonsoliduoto grynojo pelno – 22,7 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu, nurodoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.

<span>„Teltonika IoT Group“ pelnas augo iki 64 mln. eurų</span>
„Teltonika IoT Group“ pelnas augo iki 64 mln. eurų / L. Balandžio / BNS, magnific.com nuotr.

Kaip rašė BNS, „Teltonika IoT Gruop“ pernai uždirbo 84,5 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 57 proc. daugiau, konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 94 mln. eurų – 47,3 proc. daugiau, o pajamos augo 21,4 proc. iki 427,7 mln. eurų.

Kaip rašė BNS, Vyriausybė vasarį pritarė įmonės „Teltonika“ puslaidininkių gamyklos statybai reikalingo sklypo „Teltonika High-Tech Hill“ aukštųjų technologijų parke Liepkalnyje paskirties keitimui. Beveik 15 hektarų ploto sklypo paskirtis pakeista iš visuomeninės į pramonės ir sandėliavimo.

Teritorijoje plėtojamas antrasis valstybei svarbiu projektu pripažinto „Teltonika High-Tech Hill“ etapas – statomos puslaidininkių, galios modulių surinkimo, elektronikos komponentų gamyklos, dirbtinio intelekto duomenų centras.

BNS rašė, kad 2024 metų rugsėjį „Teltonika“ Liepkalnyje baigė 320 mln. eurų vertės keturių elektronikos gamyklų statybas – taip baigtas pirmasis „Teltonika High-Tech Hill“ parko plėtros etapas – šioje teritorijoje Vilniaus pašonėje iš viso veiks 10 gamyklų.

Be jų, iki 2030-ųjų 55 hektarų ploto parke taip pat veiks tyrimų ir plėtros centras, dirbtinio intelekto duomenų centras.

Be to, skelbta, kad „Teltonika“ Kaune kuria technologijų centr, į jį investuosvirš 34 mln. eurų. Jame dirbs apie 500 darbuotojų, iš jų apie 150 – administracijoje.

„Teltonika IoT Group“ yra valdymo įmonė, vienijanti bendroves „Teltonika Telematics“, „Teltonika Networks“, „Teltonika EMS“, „Teltonika Telemedic“ ir „Teltonika Energy“. Grupė teikia daiktų interneto (IoT) sprendimus verslui.

Šiame straipsnyje:
Teltonika IoT Gruop
pelnas
didėja pelnas
Arvydas Paukštys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų