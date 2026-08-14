„Teltonika IoT Group“ pelnas augo iki 64 mln. eurų

Kaip rašė BNS, „Teltonika IoT Gruop“ pernai uždirbo 84,5 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – 57 proc. daugiau, konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 94 mln. eurų – 47,3 proc. daugiau, o pajamos augo 21,4 proc. iki 427,7 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė vasarį pritarė įmonės „Teltonika“ puslaidininkių gamyklos statybai reikalingo sklypo „Teltonika High-Tech Hill“ aukštųjų technologijų parke Liepkalnyje paskirties keitimui. Beveik 15 hektarų ploto sklypo paskirtis pakeista iš visuomeninės į pramonės ir sandėliavimo.
Teritorijoje plėtojamas antrasis valstybei svarbiu projektu pripažinto „Teltonika High-Tech Hill“ etapas – statomos puslaidininkių, galios modulių surinkimo, elektronikos komponentų gamyklos, dirbtinio intelekto duomenų centras.
BNS rašė, kad 2024 metų rugsėjį „Teltonika“ Liepkalnyje baigė 320 mln. eurų vertės keturių elektronikos gamyklų statybas – taip baigtas pirmasis „Teltonika High-Tech Hill“ parko plėtros etapas – šioje teritorijoje Vilniaus pašonėje iš viso veiks 10 gamyklų.
Be jų, iki 2030-ųjų 55 hektarų ploto parke taip pat veiks tyrimų ir plėtros centras, dirbtinio intelekto duomenų centras.
Be to, skelbta, kad „Teltonika“ Kaune kuria technologijų centr, į jį investuosvirš 34 mln. eurų. Jame dirbs apie 500 darbuotojų, iš jų apie 150 – administracijoje.
„Teltonika IoT Group“ yra valdymo įmonė, vienijanti bendroves „Teltonika Telematics“, „Teltonika Networks“, „Teltonika EMS“, „Teltonika Telemedic“ ir „Teltonika Energy“. Grupė teikia daiktų interneto (IoT) sprendimus verslui.
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