„Tesonet“ ir INVL fondas įsigijo Šiaurės licėjaus mokyklų ir darželių tinklą

„Šiaurės licėjaus steigėjai ir mokytojai per dešimtmetį sukūrė aukštos kokybės ugdymo modelį. Poreikis privačiam mokslui auga, nes Lietuvoje didėja vidurinės klasės gretos – daugiau šeimų gali leisti vaikus į privačias mokyklas. Kartu su „Tesonet“ ir mokyklos komanda norime, kad Šiaurės licėjus tam būtų pasiruošęs“, – pranešime cituojamas „INVL Private Equity Fund II“ partneris Nerijus Drobavičius.
Sandoris užbaigtas įvykdžius išankstines sandorio užbaigimo sąlygas ir gavus Lietuvos konkurencijos tarybos leidimą.
„Tai viena geriausių investicijų, kokias mes, kaip visuomenė, galime pasirinkti. Kartu auga ir lūkesčiai švietimo kokybei. Ateinantis dešimtmetis leis dar aiškiau išsigryninti, kurios mokyklos ir kokie ugdymo modeliai kuria didžiausią vertę kiekvienam vaikui. Šiaurės licėjus turi autentišką, nuosekliai vystomą ugdymo modelį, kuris jau šiandien yra ir ateityje išliks viena stipriausių alternatyvų“, – pažymėjo bendrovės „Kurianti karta“ vadovas Mantas Katinas.
Šiaurės licėjus, pradėjęs veiklą prieš daugiau nei dešimtmetį, šiuo metu Vilniuje turi dvi mokyklas, tris darželius bei baseino ir neformaliųjų veiklų centro kompleksą. Mokyklą ir darželį lanko beveik tūkstantis moksleivių ir darželinukų. Šiaurės licėjaus pajamos 2025–2026 mokslo metais siekė 8,8 mln. eurų, grupėje dirba apie 180 žmonių.
Šiaurės licėjus tapo trečiąja užbaigta „INVL Private Equity Fund II“ investicija. Fondas yra aktyvioje investavimo stadijoje ir siekia investuoti į 10–12 augimo potencialą turinčių verslų.
Naujausi komentarai