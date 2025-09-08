„Top Sport“ ir jos akcininkui teisme nepavyko prisiteisti 105 tūkst. eurų žalos

Klaipėdos apygardos teismas pirmadienį nepagrįstais pripažino jų reikalavimus bei paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Jis dar gali būti skundžiamas.
„Ginčijami teiginiai yra atsakovų pasakytų frazių ištraukos iš platesnės diskusijos apie lošimų ir loterijų paslaugų rinkos pokyčius, teisinio reguliavimo problemas, valstybės institucijų veiksmus ir panašiai“, – pranešė teismas.
„Top Sport“ ir G. Staniulis įrodinėjo, kad Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija bei laidos dalyviai paskleidė bendrovės reputaciją menkinančią informaciją – lošimai prilyginti narkotikų verslui, kriminalizuojami, kaltinama darant įtaką politikams.
Tačiau teismas konstatavo, kad ieškovai nurodė tik pavienius atsakovų teiginius ir jų dalis, tačiau neatskleidė viso konteksto.
Teismas pranešime pavardžių neskelbia, tačiau teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ matyti, kad atsakovai, be asociacijos, byloje yra ir Liutauras Ulevičius, Samoilas Kacas bei Evaldas Magelinskas.
Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovų nuomonė turi faktinį pagrindą, o išsakyti ginčo teiginiai („nu narkotikų biznis“, „absoliučiai“) bendrame jų pasisakymo kontekste buvo pavartoti kaip stilistinė priemonė, hiperbolizavimas, o ne siekis įžeisti ar sumenkinti įmonės reputaciją.
Anot teismo, pašnekovai kalbėjo ne apie „Top Sport“ veiklą, o vaizdžiai išreiškė nuomonę apie šios veiklos pelningumą.
Teismo vertinimu, pasisakymai apie dominuojančią padėtį lošimų sektoriuje ar monopolio kūrimą savaime nėra žeminantys ar galintys suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie „Top Sport“.
Teismas akcentavo, kad didžioji dalis teiginių nesusiję su įmonės akcininku, jo pavardė neminima, o teiginiai yra bendro pobūdžio.
