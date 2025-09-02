 „Topo centras“ uždaro dvylika parduotuvių

2025-09-02 09:33
BNS inf.

Namų elektronikos prekybos tinklą „Topo centras“ valdanti „Topo grupė“, nuo gegužės pradėjusi restruktūrizavimo procesą, uždaro 12 parduotuvių regionuose, rašo portalas „Verslo žinios“.

„Topo centras“ uždaro dvylika parduotuvių / V. Skaraičio / BNS nuotr.

„Topo grupė“ priėmė sprendimą uždaryti 12 parduotuvių, esančių Druskininkuose, Kėdainiuose, Varėnoje, Jonavoje, Biržuose, Visagine, Šilutėje, Rokiškyje, Jurbarke, Raseiniuose, Ukmergėje ir Plungėje.

„Topo centro“ generalinė direktorė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė VŽ teigė, kad „Topo grupė“ pastaruoju metu vykdo viso prekybos tinklo veiklos efektyvinimą, optimizuoja ir veiklos procesus. Anot jos, restruktūrizavimo planą tikimasi patvirtinti rudenį, sulaukus kreditorių pritarimo.

Kai amazon siunčia visa smulkme iki 30kg nemokamai virš 59€, tik dundukai gali pirkti perekupu kriautuvėse su nerealia marža, tai gales tik skalbiankem ir prekiaut kaip prieš 20 metų
gereja bananu saly
