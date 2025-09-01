 Trys svarbūs dalykai moksleivio kambariui

Rugsėjis daugeliui šeimų reiškia ne tik naujus mokslo metus, bet ir pokyčius namuose. Vaiko kambarys nuo šiol turi būti ne vien poilsio vieta – čia ruošiamos pamokos, užsiimama kūryba, bendravimu, todėl aplinkos įrengimas tampa ne mažiau svarbus nei sąsiuviniai, drabužiai ir kuprinė. Patogus kambarys jaunam žmogui – būtinybė, nes padeda susikaupti, ugdyti tvarkos palaikymo gebėjimus ir, svarbiausia, saugoti tiek psichologinę, tiek fizinę sveikatą.

Kambario pokyčiai vaikui augant – būtini

Šiuolaikiniai vaikai prie stalo kasdien praleidžia po kelias valandas. Čia ne tik ruošiami namų darbai, bet ir naudojamasi kompiuteriu mokslui ar pramogai, skaitoma, piešiama, atliekamos kitos užduotys. Visuomenės sveikatos specialistai pastebi, kad netinkama darbo vieta – viena dažniausių priežasčių, dėl kurių jau pradinukams pasireiškia laikysenos sutrikimų. Lietuvos statistikos duomenimis, net trečdalis vyresniųjų klasių moksleivių skundžiasi nugaros ar kaklo skausmais.

Baldų parduotuvės Baldusale.lt klientų aptarnavimo specialistė Asta Gabrilavičienė, sukaupusi didelę patirtį ir žinių bagažą parenkant tinkamus baldus klientams, pabrėžia, kad kartu su vaiko augimu turi keistis ir jo kambarys. „Jeigu stalas per aukštas ar kėdė netinkama, organizmas ilgainiui adaptuojasi neteisingai, atsiranda stuburo įtempimų, formuojasi netaisyklinga laikysena“, – aiškino specialistė.

Rašomasis stalas
Rašomasis stalas irgi gali „augti“

Stalas – pagrindinis moksleivio kambario baldas. „Jis turi būti pritaikytas prie vaiko ūgio, kad nereikėtų sėdėti susikūprinus. Patogumą didina šalia esantys stalčiai ar lentynėlės, kur galima laikyti priemones. Jei šeima planuoja baldą naudoti ilgiau, verta rinktis reguliuojamo aukščio stalą – jis „augs“ kartu su vaiku“, – patarė A. Gabrilavičienė.

Ji pabrėžia, kad svarbu nepamiršti ir apšvietimo. „Akių gydytojai primena, kad vaikų rega šiuolaikinėje skaitmeninėje eroje ypač apkrauta. Stalinė lempa turėtų būti būtinas atributas. Šviesa dešiniarankiams turėtų kristi iš kairės pusės, kairiarankiams – iš dešinės“, – sakė A. Gabrilavičienė.

Kokybiška kėdė – ne prabanga

Prie stalo itin svarbu turėti ir kokybišką kėdę. „Vaikai prie stalo praleidžia tiek pat laiko, kiek suaugusieji biure. Suaugęs žmogus dažnai investuoja į patogią darbo kėdę, o vaikams vis dar paliekami paprastesni variantai. Tai klaida, nes vaikui ne mažiau svarbu sėdėjimo pozicija ir patogumas“, – akcentavo A. Gabrilavičienė.

Kėdė turi būti reguliuojamo aukščio, turėti patogią atramą nugarai ir porankius, į kuriuos būtų galima patogiai atsiremti. Ergonomiška sėdėsena padeda išvengti stuburo iškrypimų, galvos skausmų, netgi fizinio nuovargio.

Lentynos ir spintelės padeda susikaupti

Biurų projektuotojai seniai žino, kad tinkamai, ergonomiškai sutvarkyta aplinka gerina darbuotojų našumą. Tokie patys principai galioja ir vaiko kambariui – kai daiktai išdėlioti lentynose ir spintelėse tvarkingai, pagal paskirtį, moksleivis lengviau susikaupia, nesiblaško ieškodamas vadovėlių, sąsiuvinių ir kitų mokymosi priemonių.

„Psichologai pažymi, kad tinkamai organizuotoje aplinkoje vaikui lengviau pradėti darbą, jis mažiau blaškosi. Atviros lentynos tinkamos kasdieniams daiktams, o spintelės padeda palaikyti bendrą tvarką. Planuojant, kaip atrodys kambarys, svarbu įtraukti vaiką, leisti pačiam nuspręsti, kur laikyti knygas, piešimo priemones, kitus daiktus“, – teigė A. Gabrilavičienė.

Kambarys su tvarkingu stalu ir kėde vaikui siunčia aiškią žinutę – čia yra darbo vieta. Toks aiškus akcentas padeda ugdyti atsakomybę.

Investicija į savo atžalos ateitį

Tinkamai įrengtas moksleivio kambarys – ne tik gražus interjeras, o investicija į vaiko sveikatą, savijautą ir mokymosi rezultatus. „Sutvarkyta mokymosi aplinka ugdo ne tik žinias, bet ir įprotį dirbti tvarkingai ir atsakingai. Be to, ergonomiški baldai apsaugo nuo laikysenos problemų ir skatina komfortišką, sveiką darbo procesą“, – sakė A. Gabrilavičienė.

Patarimai tėvams

Pertraukėlės judesiui. Kas 30–40 min. vaikui reikėtų atsistoti, pasivaikščioti, prasitempti. Tokios mikropauzės sumažina nugaros įtampą ir gerina koncentraciją.

Švarus oras. Rekomenduojama kambarį vėdinti bent kelis kartus per dieną. Moksliniai tyrimai rodo, kad deguonies kiekis tiesiogiai susijęs su gebėjimu susikaupti.

Spalvos ir aplinka. Ramios, pastelinės sienų ir tekstilės spalvos padeda sutelkti dėmesį. Labai ryškios spalvos stimuliuoja, bet kartu gali blaškyti.

