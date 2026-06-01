Turto bankas nuo birželio veikia kaip akcinė bendrovė

Kaip pirmadienį pranešė bendrovė, šiuo pokyčiu siekiama stiprinti valstybės turto valdymo efektyvumą, diegti pažangesnius valdysenos sprendimus ir gerinti paslaugų kokybę pagrindiniams klientams – valstybės institucijoms bei įstaigoms.
„Veikdami pagal pažangius bendrovių valdysenos principus galėsime greičiau reaguoti į kintančius poreikius, užtikrinti aukštesnę paslaugų kokybę valstybės institucijoms ir nuosekliai tęsti valstybės turto optimizavimo bei modernizavimo darbus“, – pranešime teigia Turto banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
Skelbiama, kad akcine bendrove tapęs Turto bankas toliau vykdys visas šiuo metu įstatymuose numatytas funkcijas: centralizuotai valdys valstybės nekilnojamąjį turtą, administruos valstybei perduotą bešeimininkį, konfiskuotą ar paveldėtą turtą bei vykdys valstybei priklausančių akcijų privatizavimo procesus.
Naujosios bendrovės įstatinis kapitalas suformuotas investuojant valstybei priklausantį turtą, kurio nepriklausomų vertintojų nustatyta rinkos vertė siekia 12,6 mln. eurų. Vienintele bendrovės akcininke išlieka valstybė – 100 proc. akcijų valdo Finansų ministerija.
Turto bankas kaip akcinė bendrovė jau yra veikusi iki 2011 metų.
Kaip skelbė ELTA, balandžio 22 d. Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos siūlymui pertvarkyti valstybės įmonę Turto bankas į akcinę bendrovę.
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