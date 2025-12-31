Turto bankas šiemet pardavė daugiau, bet gavo mažiau

Jos teigimu, pajamų mažėjimą lėmė ne paklausa, o rinkai pasiūlyti objektai.
„Vienais metais rinkai pasiūlomi didelės vertės kompleksiniai ar komerciniai objektai, kitais – daugiau mažesnės vertės administracinės paskirties ar pagalbinio turto. Todėl įplaukų svyravimai nebūtinai atspindi paklausos pokyčius“, – pranešime teigė banko Komercijos departamento vadovė Indrė Kajokienė.
Anot jos, šiemet, kaip ir pernai, aukcionų dalyvių aktyvumas leido galutinę aukciono kainą vidutiniškai kilstelėti beveik ketvirtadaliu.
Pasak Turto banko, 2025 metais iš visų paskelbtų aukcionų įvyko 51 proc., kai pernai šis santykis siekė 45 proc. Tuo metu pirmą kartą paskelbtų aukcionų segmente rezultatyvumas siekė 64 proc., 2024 metais – 62 proc.
Daugiausiai rinkos dėmesio sulaukė parduotas butas Mažeikiuose, Žemaitijos gatvėje – čia varžėsi 104 aukciono dalyviai.
(be temos)