 Už beveik 3 mln. eurų rekonstruos Jačionių elektros pastotę

Už beveik 3 mln. eurų rekonstruos Jačionių elektros pastotę

2026-07-30 13:50
BNS inf.

Valstybės valdomos grupės „Epso-G“ energetikos infrastruktūros plėtros ir priežiūros bendrovė „Tetas“ už 2,96 mln. eurų (su PVM) rekonstruos Jačionių transformatorių pastotę.

<span>Už beveik 3 mln. eurų rekonstruos Jačionių elektros pastotę</span>
Už beveik 3 mln. eurų rekonstruos Jačionių elektros pastotę / Asociatyvi K. Vanago / BNS nuotr.

Nuo 1982 metų veikianti 110 kilovoltų skirstykla bus atnaujinta per maždaug dvejus metus ir du mėnesius – pusmetį bus rengiamas techninis projektas, o patys rekonstravimo darbai truks apie 20 mėnesių, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

Skirstyklą planuojama rekonstruoti, įdiegti modernias valdymo ir apsaugos sistemas, taip sumažinant eksploatacijos kaštus.

„Jačionių pastotė yra svarbus Vilniaus elektros tinklo objektas, todėl jos rekonstrukcija leis sumažinti įrangos gedimų riziką, padidinti tinklo valdymo efektyvumą ir užtikrinti patikimesnį elektros energijos perdavimą“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.

Anot „Litgrid“, didžioji dalis pastotės įrangos nusidėvėjusi ir pasenusi, ją remontuoti sunku bei ekonomiškai neefektyvu dėl atsarginių dalių trūkumo.

Pabrėžiama, kad darbų metu elektros tiekimas nenutrūks.

Energetikos ministerijos kontroliuojama „Epso-G“ valdo 97,5 „Litgrid“ bei 100 proc. „Teto“ akcijų.

Šiame straipsnyje:
TETAS
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Jačionių elektros pastotė
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Litgrid

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