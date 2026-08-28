Užsuko tik vandens: belaukdama autobuso kaunietė laimėjo 427 312 eurų.

Sėkmė atėjo kartu su buteliuku vandens
Viskas prasidėjo nuo įprastos kelionės į Dzūkiją, kur Aurelija (vardas pakeistas) vyko aplankyti artimųjų. Belaukdama autobuso, moteris užsuko į stoties parduotuvę nusipirkti buteliuko vandens.
Šalia vandens ji spontaniškai nutarė paimti ir tęstinį „Eurojackpot“ loterijos bilietą dviem žaidimams.
„Prieš tai niekada nesu pirkusi tęstinio bilieto. Net negaliu paaiškinti, kodėl šįkart taip nusprendžiau“, – šypsojosi laimėtoja.
Pirmasis tiražas sėkmės neatnešė, tačiau antrasis tapo lemtingu.
Tikrino net kelis kartus
Iki šiol kaunietei buvo pavykę laimėti tik smulkius, dviženklius prizus, todėl pamačiusi šešiaženklę sumą ji tiesiog negalėjo patikėti savo akimis.
Grįžusi iš kelionės, moteris laimingą bilietą internetu tikrino net kelis kartus.
Žaidimo džiaugsmu dalijasi su dukra
Aurelija pasakoja, kad loterijose dalyvauja bene kiekvieną savaitę ir dažniausiai sėkmę mėgina internetu. Šia pramoga ji mėgsta dalintis su dukra – būtent ji padėjo mamai susikurti paskyrą svetainėje loto.lt, kur patogu įsigyti bilietus, o apie prizus pranešama el. paštu.
Moteris džiaugiasi, kad ir šiuo įspūdingu prizu galės pasidalinti su dukra.
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