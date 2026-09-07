 „Valenčio“ vadove tapo Lina Šileikienė

„Valenčio“ vadove tapo Lina Šileikienė

2026-09-07 07:20
Lukas Oželis (BNS)

 Vaistų ir maisto papildų gamintojos „Valentis“ vadove tapo Lina Šileikienė, 2003–2025 metais vadovavusi alaus daryklai „Kauno alus“.

<span>„Valenčio“ vadove tapo Lina Šileikienė</span>
„Valenčio“ vadove tapo Lina Šileikienė / I. Gelūno / BNS nuotr.

Ji rugsėjo 2-ąją pakeitė dvejus metus įmonei vadovavusį Vaidotą Deveikį, netiesiogiai valdantį dalį įmonės akcijų.

Tokį sprendimą birželio 19 dieną priėmė vienintelė įmonės akcininkė „Litnovia“, rodo jos sprendimas, pateiktas Registrų centrui.

„Valenčio“ pajamos pernai siekė 41,1 mln. eurų ir buvo 10,2 proc. didesnės nei užpernai (37,3 mln. eurų), įmonė uždirbo 6,3 mln. eurų grynojo pelno – 21,2 proc. daugiau (5,2 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita.

Įmonėje dirba apie 170 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.

Vilniuje registruotos įmonės „Valentis“ naudos gavėjai yra du fiziniai asmenys.

Šiame straipsnyje:
Valentis
vaistai
maisto papildai
vadovė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų