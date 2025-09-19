 Valiutų keityklų „Valiuta24.lt“ operatorei – 38 tūkst. eurų bauda

2025-09-19 11:10
BNS inf.

Lietuvos bankas (LB) skyrė 38 tūkst. eurų baudą valiutų keityklų prekės ženklą „Valiuta24.lt“ valdančiai bendrovei „Madelina“.

Bauda skirta už patikrinimo metu nustatytus vidinių procedūrų pažeidimus, penktadienį pranešė LB.  

„Patikrinimo metu nustatyta trūkumų, susijusių tiek su įstaigos vidaus procedūrų reglamentavimu, tiek su praktiniu reikalavimų įgyvendinimu“, – pranešė bankas.

Anot jo, „Madelinai“ pripažinus pažeidimus bei juos pašalinus, LB ir bendrovė pasirašė administracinį, arba taikos susitarimą.

LB patikrinimo metu vertino, kaip įmonė laikosi pinigų plovimo prevencijos, tarptautinių sankcijų  bei kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimų.

