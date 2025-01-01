Veiklos licencijos – dar dviem kripto įmonėms

Iki išol tokią licenciją buvo gavusi tik JAV bendrovė „Robinhood Europe“.
Dviem bendrovėms suteiktos kripto turto paslaugų teikėjo bei mokėjimo įstaigos licencijos, jos galės atlikti operacijas su e. pinigų žetonais (EMT), trečiadienį pranešė LB.
„Decentralized“ Lietuvoje veikia su prekės ženklu „Coingate“. Anot LB, 2014 įkurta įmonė yra viena seniausių Lietuvoje veikiančių virtualiųjų valiutų keityklos operatorių, kurios akcininkai ir vadovai yra Lietuvos piliečiai.
Tuo metu 2022-aisiais įsteigta „Nuvei Liquidity“ priklauso Kanados finansinių technologijų grupei „Nuvei“, ji mažmeniniams ir verslo klientams siūlo jiems pritaikytas kripto turto paslaugas.
BNS gruodžio pradžioje skelbė, kad Į LB dėl leidimų veikti kreipėsi daugiau nei 50 bendrovių, o svarstyta apie 10 paraiškų.
Pereinamasis laikotarpis, per kurį šios įmonės privalo gauti naują licenciją, baigsis gruodžio 31 dieną. Neturint licencijos nuo kitų metų jų veikla bus nelegali, todėl LB turės teisę užblokuoti jų svetaines.
LB vadovas Gediminas Šimkus šių metų gegužę teigė manantis, kad iš beveik 400 tokių įmonių gali likti tik apie 70.
Anksčiau skelbta, kad Lietuvoje registruotos 374 kripto turto įmonės, tačiau tik 120 jų realiai veikia.
Kripto turto paslaugų tiekėjo licencija leidžia teikti kripto turto saugojimo, administravimo, pervedimo, keitimo į lėšas ir kitą kripto turtą paslaugas.
