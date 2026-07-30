Verslo pasaulyje – atleidimų virtinė

Darbuotojai atleidžiami, jų funkcijoms tapus perteklinėmis dėl darbo organizavimo pakeitimų. Jie bus atleisti spalio mėnesį.
Daugiausiai darbo neteks vairuotojai-ekspeditoriai (15), sandėlio darbininkai (9).
Šiuo metu įmonėje dirba 216 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.
„Amber distribution Lithuania“ pajamos pernai siekė 102,4 mln. eurų ir buvo 4,5 proc. mažesnės (107,2 mln. eurų), ji uždirbo 5,7 mln. eurų grynojo pelno – 42,5 proc. daugiau (4 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
Anot jos, įmonė praėjusių metų pabaigoje turėjo padalinius Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune bei 16 mažmeninės prekybos parduotuvių tinklą.
„HCL Technologies Lithuania“ atleidžia 17 darbuotojų
Kompiuterių programavimo, konsultavimo įmonė „HCL Technologies Lithuania“ atleidžia 17 arba 29,3 proc. visų darbuotojų, BNS informavo Užimtumo tarnyba.
Jos duomenimis, darbuotojai atleidžiami jų funkcijoms tapus perteklinėms. Juos planuojama atleisti rugpjūčio–spalio mėnesiais.
Šiuo metu įmonėje dirba 57 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.
Įmonė pernai gavo 5,7 mln. eurų pajamų – 18,6 proc. mažiau nei užpernai (7 mln. eurų), ji uždirbo 167,3 tūkst. grynojo pelno – 1,8 karto mažiau (296 tūkst.), rodo Registrų centro duomenys.
„Diab“ planuoja nutraukti veiklą ir atleisti 75 iš 76 darbuotojų
Daugiau nei du dešimtmečius Šiauliuose veikianti Švedijos kapitalo putoplasto medžiagų ruošinių gamintoja „Diab“ planuoja nutraukti veiklą ir atleisti 75 iš 76 darbuotojų.
Apie grupės darbuotojų atleidimą ji pranešė Užimtumo tarnybai.
Su įmonės atstovais BNS susisiekti nepavyko, tačiau įmonės Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad pernai gruodį buvo nuspręsta nutraukti įmonės veiklą, o paskutinė gamyklos veiklos diena – 2026-ųjų gruodžio 31-oji.
Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad iki kitų metų kovo pabaigos vyks gamyklos patalpų atlaisvinimo darbai.
Kaip BNS teigė tarnyba, įmonė informavo, kad atleidimai numatyti nuo šių metų gruodžio 31-osios iki 2027-ųjų kovo pabaigos.
„Atleidimo priežastis – darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų“, – BNS pranešė tarnyba.
Darbo neteks 21 staklininkas, 11 staklininkų-kraustymo operatorių, 6 projektuotojai-sąmatininkai ir kiti.
Registrų centro duomenimis, įmonės pardavimo pajamos pernai sumenko 10,7 proc. iki 10,8 mln. eurų, o grynasis nuostolis buvo 1,7 mln. eurų, kai prieš metus uždirbo 1,6 mln. eurų pelno.
Šį birželį darbuotojų vidutinis atlyginimas siekė 2,85 tūkst. eurų.
Į putoplasto medžiagų ruošinių gamyklos statybą Šiauliuose buvo investuota 8 mln. eurų, o naujose patalpose pradėta dirbti 2019 metais. Tada įmonėje dirbo 224 darbuotojai.
Bendrovė priklauso Švedijos grupei „Diab International“.
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