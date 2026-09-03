VERT: „Litgrid“ gali prašyti ES paramos „Harmony Link“ Gižų pastotės 48 mln. eurų vertės apsaugai

Projektu norima labiau apsaugoti elektros tinklų sinchronizavimo su kontinentine Europa kritinę infrastruktūrą, pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), ketvirtadienį suderinusi atnaujintus „Litgrid“ techninius investicijų sprendinius.
„Šis reikšmingas VERT sprendimas užtikrins tinklo atsparumą ‒ tai yra vienas viso sektoriaus prioritetų, ypač atsižvelgiant į Ukrainos aktualijas. ES finansinė parama leidžia turėti minimalų efektą perdavimo tarifams, įgyvendinti aukštesnio lygio apsaugos sprendinius ir kartu mažinti papildomą naštą elektros energijos vartotojams“, – pranešime teigė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Pernai Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatoriai parengė bendrą paraišką dėl sinchronizacijos projekto kritinės infrastruktūros apsaugos. VERT pernai liepą suderino Lietuvos dalį šiame projekte – iki 81,9 mln. eurų, tačiau dalinė ES parama skirta tik 43,3 mln. eurų investicijoms Lietuvoje.
„Tarybos nuomone, tikslinga būtų skirti Lietuvai didesnį finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, atsižvelgiant į reikšmingą pažeidžiamų elektros energijos vartotojų skaičių bei energetinio skurdo paplitimą šalyje“, – rašoma VERT pažymoje.
„Litgrid“ rugpjūtį jau paskelbė Gižų pastotės projektavimo ir statybos rangovo konkursą. Maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone iki 2030 metų pabaigos planuojama pastatyti pastotė taps didžiausiu tokiu objektu Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį integruojant naująją jungtį su Lenkija į Lietuvos tinklą, skelbė įmonė.
Kaip rašė BNS, Gižų pastotės konkursas yra pirmasis iš keturių „Harmony Link“ rangos konkursų.
Kaip rašė BNS, „Litgrid“ kartu su Lenkijos operatore PSE bendros daugiau nei 900 mln. eurų vertės „Harmony Link“ statybą ketina pradėti 2027 metų antrąjį ketvirtį, o ji bus įjungta 2030 metais – tuomet elektros prekybos apimtys tarp šalių sieks iki 1,2 tūkst. megavatų (MW) importo ir eksporto kryptimis.
„Harmony Link“ sudarys naujos dvigrandės 220 kV kintamosios srovės linijos tarp Elko (Lenkija) ir Gižų pastotės, taip pat naujos Norki ir Vygrių pastotės bei 220 kV linijos Ostrolenka–Elkas rekonstrukcija Lenkijoje.
Maksimalus projekto biudžetas Lietuvoje sieks 220 mln. eurų, iš kurių 147,2 mln. eurų – ES parama. Tuo metu Lenkijoje investicijos turėtų siekti apie 703 mln. eurų, iš kurių europinė parama – apie 368 mln. eurų.
„Harmony Link“ sausumos jungties projektui suteiktas ypatingos valstybinės svarbos projekto statusas.
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